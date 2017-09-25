الإسبانية جاربين موجوروزا تتصدر التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

خالد بدر الديناحتفظت الإسبانية جاربين موجوروزا بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بعد إعلان القائمة الجديدة اليوم الاثنين، بينما بقيت الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني وكذلك استمرت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والتشيكية كارولينا بليسكوفا والأمريكية فينوس وليامز في المراكز من الثال

خالد بدر الدين

احتفظت الإسبانية جاربين موجوروزا بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بعد إعلان القائمة الجديدة اليوم الاثنين، بينما بقيت الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني وكذلك استمرت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والتشيكية كارولينا بليسكوفا والأمريكية فينوس وليامز في المراكز من الثالث إلى الخامس على الترتيب.

وذكرت وكالة رويترز أنه لم يحدث أي تغيير حتى المركز العاشر ببقاء الدنمركية كارولين وزنياكي سادسة والبريطانية جوهانا كونتا سابعة والروسية سفيتلانا كوزنتسوفا ثامنة والسلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا تاسعة وإيلينا أوستابنكو لاعبة لاتفيا فى المركز العاشر .

أما بالنسبة لقائمة الـ10 الأوائل للرجال فقط، فلم يحدث أي تغيير في أول سبعة مراكز واستمر الإسباني رفائيل نادال في الصدارة ويليه والسويسري روجر فيدرر والبريطاني آندي موراي بينما تراجع السويسري ستانيسلاس فافرينكا خطوة واحدة ليصبح في المركز التاسع بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

وحافظ الألماني ألكسندر زفيريف على المركز الرابع واستمر الكرواتي مارين شيليتش خامسًا والصربي نوفاك ديوكوفيتش سادسا والنمساوي دومينيك تيم فى المركز السابع، ولكن فقد فافرينكا المركز الثامن لصالح البلغاري جريجور ديميتروف الذي تقدم خطوة واحدة بينما استمر الإسباني بابليو كارينيو في المركز العاشر.