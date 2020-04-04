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الإرشادات النهاية لطلاب الصف الأول الثانوي قبل بدء الامتحانات التجريبيية غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن الإرشادات النهائية، لطلاب الصف الأول الثانوي ، قبل بدء الامتحانات التجريبية غداً. وتضمنت إرشادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مايلي : ١- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي…

جهاد سالم 10:13 م, السبت, 4 أبريل 20 10:13 م, السبت, 4 أبريل 20

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن الإرشادات النهائية، لطلاب الصف الأول الثانوي ، قبل بدء الامتحانات التجريبية غداً.

وتضمنت إرشادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مايلي :

١- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.

٢- تأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https://studea.emis.gov.eg
ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg

٣- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي.

٤- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.

٥- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجدداً.

٦- هذا امتحان تجريبي والهدف منه هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات.

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بقلم جهاد سالم

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