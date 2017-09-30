الإذاعة تبدأ مسابقات ثقافية احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. غدًا

بدور إبراهيم تبدأ الإذاعة المصرية، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، اعتبارًا من غد الأحد، إذاعة أولى حلقات المسابقة الثقافية، بعنوان "العسكرية المصرية قيم وبطولات"، وتستمر على مدار 30 حلقة طوال شهر أكتوبر، وتأتي تزامنًا مع احتفالات مصر بالذكري الرابعة والأربعين لانتصارات أكتو

بدور إبراهيم



تبدأ الإذاعة المصرية، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، اعتبارًا من غد الأحد، إذاعة أولى حلقات المسابقة الثقافية، بعنوان “العسكرية المصرية قيم وبطولات”، وتستمر على مدار 30 حلقة طوال شهر أكتوبر، وتأتي تزامنًا مع احتفالات مصر بالذكري الرابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتذاع حلقات المسابقة علي مدار اليوم على شبكة البرنامج العام في تمام الساعة 13:55 ظهرًا، وعلى شبكة الشباب والرياضة في الساعة 22:20 مساءاً، وعلى شبكة صوت العرب اعتبارًا من الساعة 23:55 مساءاً، على أن ترسل الإجابات مجمعة بالبريد لإدارة الشئون المعنوية عقب انتهاء شهر أكتوبر.

ولمزيد من المعلومات عن باقي المسابقات التي يتم تنظيمها بهذه المناسبة الوطنية، زيارة “الموقع الرسمى لوزارة الدفاع” على شبكة الإنترنت www.mod.gov.eg.