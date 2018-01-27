الإدارية تحسم موقف غلق يوتيوب 24 مارس

نجوى عبد العزيز: قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من الجهاز القومى للاتصالات، على حكم محكمة القضاء الإداري بغلق "يوتيوب" لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه…

نجوى عبد العزيز:



قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من الجهاز القومى للاتصالات، على حكم محكمة القضاء الإداري بغلق “يوتيوب” لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لجلسة 24 مارس المقبل.

اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، وأكدت أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسيء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة، وتنافى مقامه الكريم، وذلك بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد وللمسلمين في جميع بقاع الأرض للسخرية، والاستهزاء بالنبى الكريم وتشويه صورته ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها.

كان محمد سالم المحامى، أقام الدعوى و طالب بحجب ووقف موقع “يوتيوب” داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول “صلى الله عليه وسلم”، وأى فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، مؤكدا أن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين، واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبى الكريم في أذهانهم ونفوسهم، و كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد قضت بغلق موقع يوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم.