الإدارية العليا تنظر دعوى «عبدالسلام» ضد استبعاده من انتخابات المقاصة الأربعاء

منى عبدالبارىيبدأ فصل جديد فى سباق انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى الأربعاء المقبل، عندما تنظر المحكمة الإدارية العليا، وقبل خمسة أيام فقط من الجمعية العمومية للشركة، الدعوى المرفوعة من اللواء محمد عبدالسلام، ضد استبعاده من انتخابات رئاسة مجلس إدارة الشركة.وشه



منى عبدالبارى

يبدأ فصل جديد فى سباق انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى الأربعاء المقبل، عندما تنظر المحكمة الإدارية العليا، وقبل خمسة أيام فقط من الجمعية العمومية للشركة، الدعوى المرفوعة من اللواء محمد عبدالسلام، ضد استبعاده من انتخابات رئاسة مجلس إدارة الشركة.

وشهدت الانتخابات على مقعد رئيس مجلس مصر المقاصة التى انعقدت 2 يوليو الجارى -وتم إرجاؤها- سلسلة من الطعون القضائية والاستشكالات والتظلمات المتبادلة بين المرشحين، اللواء محمد عبدالسلام، والدكتور أشرف الضبع، ترتب عليها صدور حكم قضائى باستبعاد الأول وتأجيل الانتخابات.

وقال عاطف الشريف، محامى عبد السلام- فى تصريحات لـ«المال» – إنه تقدم يوم 10 يوليو الجارى بالتماس لإعادة النظر فى الحكم الصادر فى الدعوى 46959 لسنة 72 ق القاضى باستبعاد «عبدالسلام» من انتخابات مصر المقاصة مسبباً ببطلان عريضة الدعوى، بسبب توقيعها من محام ليس مخولا بالترافع أمام محكمة القضاء الإدارى -أشرف الضبع.

وتابع: «الضبع سقط قيده من سجلات نقابة المحامين عقب تقدمه بالاستقالة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدم نقل اسمه إلى جداول المشتغلين»، وأوراق ترشحه تخالف اشترطات قرار «الرقابة المالية» رقم 96 لسنة 2014 -الخاص بشروط الترشح – لمخالفتها قانون المحاماة القاضى بعدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة والاشتغال بمنصب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة مساهمة – مصر المقاصة.

وقال إن «الضبع» تقدم بكارنيه نقابة المحامين لعام 2018، على أساس أنه يعمل محامى بالرقابة المالية، والتى استقال منها عام 2014، وهو ما يحمل فى طياته مخالفة.

ورجح الحكم لصالح موكله فى ظل تحديد المحكمة موعدا للجلسة الأربعاء المقبل.

وتواصلت «المال» مع «الضبع» للحصول على تعقيبه على هذه الاتهامات، وأكد أن الدفوع المقدمة من محامى خصمه معظمها يتعلق بنقاط شكلية من بينها أن مسودة الدعوى تمت كتابتها إلكترونيا، وكان من المفترض أن تكتب بخط اليد، وأشياء كثيرة من هذا القبيل، أى أنه فى حالة الحكم لصالح «عبدالسلام» فى القضية سيكون سبب ذلك أخطاء شكلية على حد قوله.

يشار إلى أن د. طارق عبدالبارى، نائب رئيس مصر المقاصة، يتولى مهام رئيس مجلس الإدارة المسير لأمور الشركة لحين انعقاد مجلس الإدارة الجديد، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على ذلك يوم 16 يوليو الجارى.

ومن المقرر أن يتولى «عبدالبارى» رئاسة الجمعية العمومية يوم 30 يوليو الحالى، وفى حال فشل «الضبع» فى الحصول على %50 1+ من الأصوات الحاضرة، سيعلن عن موعد جديد لانتخاب الرئيس الجديد للشركة.