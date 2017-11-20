الإدارية العليا ترفض طعن وقف تصدير الغاز لإسرائيل

نجوى عبدالعزيز: قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والتي تطالب بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل. واختصمت الدعوى، التي حملت رئيس الوزراء، ووزير البترول، ب

نجوى عبدالعزيز:



قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والتي تطالب بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتهم لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري للصهاينة بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر، وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.

وتضمن منطوق الحكم برفض دعوى البطلان الأصلية على الحكم الصادر عن دائرة فحص الطعون بجلسة ٢ فبراير ٢٠٠٩، وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالة.