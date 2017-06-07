اقتصاد وأسواق

الإدارية العليا تحسم مصير بدل العدوى للفريق الطبى

أحمد صبرىتعقد الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار حسن عبدالحميد البرعي، الخميس، جلسة للحكم فى الطعن المقدم من الحكومة لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بزيادة بدل العدوى  للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان .   ومن المقرر أن يحتشد عدد من أعضاء الجمعية العمو
8 يونيو، 2017 8 يونيو، 2017

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أحمد صبرى

تعقد الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار حسن عبدالحميد البرعي، الخميس، جلسة للحكم فى الطعن المقدم من الحكومة لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بزيادة بدل العدوى  للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان
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  ومن المقرر أن يحتشد عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابات الثلاث أمام مجلس الدولة تضامنا مع مجالس نقاباتهم الذين وعدوا بالحضور.

 وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما بأحقية كل من “الأطباء – وأطباء الأسنان والصيادلة” فى زيادة بدل العدوى الخاصة بهم من 19جنيهًا إلى ألف جنيه شهريا.

 وعقب صدور الحكم تم تشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذه إلا أن اللجنة والتى كانت مشكلة من ممثل رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، لم تحقق الغرض الذى شكلت من أجله، وتقدمت الحكومة بالطعن على الحكم.

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