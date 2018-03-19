الإدارة المركزية للمصايف تضع مقترحات لتطوير السياحة بالإسكندرية

مها يونسفند اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، عددا من المقترحات المهمة التي من شأنها أن تعزز وتطور السياحة الداخلية بالثغر، كان أبرزها قيام الجهات السياحية المختلفة بتقديم قيمة مادية ثابتة تبلغ 2% سنوياً، وذلك من خلال نسبة أرباح المنشأة.وأضاف "حجازي" خ

مها يونس

فند اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، عددا من المقترحات المهمة التي من شأنها أن تعزز وتطور السياحة الداخلية بالثغر، كان أبرزها قيام الجهات السياحية المختلفة بتقديم قيمة مادية ثابتة تبلغ 2% سنوياً، وذلك من خلال نسبة أرباح المنشأة.

وأضاف “حجازي” خلال مؤتمر “السياحة.. المشكلة والحل” المنعقد الآن شرق الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، أن المقترح الثاني يتمثل في تحصيل 2 % من أي فاتورة تخص من نسبة الـ12% من الخدمة، على أن تورد شهريا.

كما اقترح “حجازي” تولى كل منشأة سياحية تطوير المنطقة المحيطة بها كخدمة مجتمعية ضمن حصيلة المخصص للخدمة، على أن يتم تحديد المناطق طبقًا لوجود هذه المنشأة السياحية، بالإضافة إلى تجميع تبرعات غير ثابتة من كل منشأة سياحية.