الإدارة المركزية لحماية نهر النيل: إزالة 32 عوامة سكنية مخالفة والإبقاء على «التاريخية»

قال المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، إن هناك تعليمات بإزالة العوامات السكنية من النيل في القاهرة والجيزة للحفاظ على مظهرهما الحضاري، وعدم تجديد تراخيصها، لأن النيل ليس محلًا للسكن والإقامة.

وأضاف «أنور» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن هناك 32 عوامة سكنية مخالفة على نهر النيل، وتم إرسال محاضر رسمية إلى ملاكها وأصحابها بضرورة إزالتها ولم يستجب أحد منهم.

وأكد “أنور” أن هناك عددًا من العوامات السكنية التي يتم استغلالها واستخدامها في أغراض أخري غير السكن، كاشفًا: في عوامتين معمولين مقرات لشركتين تسويق منتجات على الفيسبوك، وعوامة تانية بيتم تصوير برامج ومسلسلات فيها في شهر رمضان الماضي.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل الي أنه لن يتم المساس او الاقتراب من العوامات التاريخية والأثرية الموجودة في نهر النيل .