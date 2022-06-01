الإدارة المركزية لحماية الأراضي: حلول سريعة لمواجهة التعديات في دمياط

شدد النائب عمرو درويش امين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين على ضرورة ايجاد حلول سريعة لمواجهة التعديات على الاراضي الزراعية.



و قال خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاربعاء ، ” لابد من مواجهة الامر بالارقام و هذه المشكلة لا يمكن تأجيلها منعا لتفاقمها و التعامل معها يجب ان يتم بشكل حاسم و جاد.



و قال درويش لابد من خريطة واضحة للمخالفات و اضاف ” لابد من مناقشات و حلول جذرية فيما يتعلق بالمخطط الاستراتيجي و ملف الاحوزة العمرانية و المتغيرات المكانية و حجم التعديات على الاراضي الزراعية.



و من جانبه قال المهندس سعد عامر رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي ” ان التعديات على الاراضي الزراعية في دمياط و و صلت الى صفر تعديات ان هناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية لمواجهة هذا الامر.

و طالب رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي بسرعة اعداد ضوابط للعزب من حيث مساحتها و عدد الكتل الخاصة بها و مشاركة المحافظات في اعداد المقترح.

و علق النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالمجلس “هذا تقدم كبير و ايجابي ” مشيدا بعدم وجود تعديات على الاراضي الزراعية ببالمحافظة.