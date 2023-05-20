الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تقوم بترسية تقديم خدمات أعمال تجهيز تقاوى المحاصيل الخام

قامت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ” التابعة لوزارة الزراعة ” بترسية تقديم خدمات أعمال تجهيز واعداد تقاوى المحاصيل الخام وتحميلها وتعتيقها بمراكز إعداد التقاوى للمحطات، على عددا من الشركات وذلك بتكلفة تصل الى 9 مليون جنيه .

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم ترسية تلك الأعمال الخاصة بمحطة إزالة الزغب على شركة المنار للمقاولات العامة والتوريدات والاستيراد والتصدير، بتكلفة تصل الى 870 ألف جنيه.

كما تم ترسية الأعمال الخاصة ب محطة بنى غالب على شركة خالد عبدالعزيز بتكلفة تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

كما تم ترسية تلك الاعمل بمحطة النوبارية لشركة حاتم مصطفى عبدالحفيظ سيد للشحن والتفريغ بتكلفة تصل الى 1.4 مليون جنيه.

كما تم ترسية تلك الاعمال بمحطة سخا على شركة محمود سيد عبدالحافظ بتكلفة تصل إلى 2.1 مليون جنيه.

فيما فازت شركة النيل للمقاولات بتنفيذ تلك الاعمال بمحطة كفر صقر بتكلفة تصل إلى 1.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى ترسية تلك الاعمال بمحطة كفور النيل على شركة زين العابدين فتحي بتكلفة تصل إلى 1 مليون جنيه.

كما تم ترسية أعمال محطة شوشة على شركة زين العابدين محمد على بتكلفة تصل إلى 1 مليون جنيه أيضا.

وكان قد قام الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بزيارات على مستوى محافظات الجمهورية والمتابعة الميدانية لعملية حصاد ونقل قمح لإكثار لشركات إنتاج التقاوى بالنوبارية وكذلك المتابعة فى الحقول ومحطات إنتاج وغربلة التقاوى .

‏جاء ذلك للاطمئنان على حقول إكثار تقاوى القمح التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والوقوف على حصاد حقول الإكثار وتذليل أي معوقات قد تواجه عمليه الاستلام والتوريد لمحطات الغربلة والعمل على حلها فوراً هذا بالإضافة إلى متابعة استلام تقاوى الإكثار لمختلف المحاصيل الشتوية والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات فى استلام التقاوي.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة لديها 14 محطة غربلة تقاوى تتضمن 17 خط إنتاج لتقديم كافة الخدمات للمزارعين بما يساهم في النهوض بالثروة الزراعية حيث تقوم بإعداد وتوفير تقاوى على درجة عالية من النقاوة لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.