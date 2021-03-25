الإدارة التنفيذية للمجموعة فى حوار لـ«المال»: انطلاقة جديدة لـ «بورتو جروب» خلال 2021

تخطط الإدارة التنفيذية لمجموعة بورتو جروب القابضة لانطلاقة جديدة على صعيد استكمال مشروعاتها العقارية والسياحية داخل وخارج السوق المحلية خلال 2021، وتستهدف الإدارة تحقيق عدد من الأرقام خلال العام الحالى، أبرزها استثمار نحو 1.3 مليار جنيه، ومبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه، فضلًا عن معدل تسليمات يصل إلى 3500 وحدة.

ضخ 1.3 مليار جنيه استثمارات فى مشروعات مختلفة

وتعول الإدارة التنفيذية على مشاركتها الاستراتيجية مؤخرًا مع مجموعة برايم القابضة، لتأسيس كيان خاص لإدارة المشروعات والاستثمارات العقارية، والذى تشمل مشروعات حالية جارٍ دراستها تقع تحت مظلة الكيان الجديد.

التقت «المال» -على هامش مؤتمر عقدته المجموعة مؤخرًا- كلًا من جمال فتح الله، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة، الرئيس التنفيذى، للوقوف على آليات تنفيذ هذه الخطة.

وتولى كل من جمال فتح الله، وأيمن بن خليفة منصبيهما رسميًا منذ شهر أبريل من العام المنقضى، بموافقة مجلس الإدارة على تعيينهما عقب استقالة محمد سيد محمد عبدالرازق، من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة.

البداية كانت مع جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والذى قام باستعراض ما أنجزه مجلس الإدارة الجديد خلال فترة توليه المهام قبل 9 أشهر تقريبًا.



دراسة مختلف آليات التمويل ومنها التوريق

وأكد «فتح الله» أن مجلس الإدارة تولى المهام فى ظروف وتحديات صعبة للغاية، والتى تزامنت مع بداية جائحة كورونا، وأثرت على مجمل القطاع العقارى.

وأشار “فتح الله” إلى أن الإدارة التنفيذية اعتمدت على ترتيب وإعادة هيكلة المجموعة من الداخل، عن طريق العمل على حل مشكلات التمويل التى كان تواجه المجموعة، إذ تم عقد تمويل مشترك مع بنك مصر بقيمة 500 مليون جنيه.

يذكر أن شركة “بورتو 6 أكتوبر” –التابعة- حصلت على عقد مشاركة مع بنك مصر بقيمة 500 مليون جنيه بضمان وكفالة مجموعة “بورتو” القابضة.

ولفت «فتح الله» إلى أن مشاركة بنك مصر فى التمويل الممنوح تعد شهادة ثقة فى الجدارة المالية للمجموعة والمبيعات، ومعدلات التسليم، فى ظل التحديات التى ظهرت على الساحة فى ذلك الوقت واربكت القطاع العقارى.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا مع مجموعة “برايم” القابضة تسير بشكل جيد، وتتم دراسة عدد من الفرص الاستثمارية، من خلال الكيان الجديد سيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق.

وأوضح رئيس المجموعة أن الكيان الجديد سيستفيد من حجم الأعمال الكبير الذى تمتلكه كل من برايم وبورتو، مشيرًا إلى أنه سيتم الإفصاح عن التفاصيل النهائية خلال أسابيع قليلة.

توقعات بنمو محدود بين 2 و%3 فى أسعار العقارات خلال 2021

ووصف رئيس المجموعة عام 2021 بأنه انطلاقة جديدة لبورتو تركز على خطوات أكثر تنظيمًا، أهمها البدء فى مشروعاتها خارج مصر، التى تتمثل فى مشروعى أغادير بالمغرب، وإعادة العمل فى مشروع “بورتو البحر الميت” بالأردن، إذ يتم تنفيذه على مرحلتين عبارة عن شقق فندقية ومحلات تجارية.

ويقع مشروع بورتو البحر الميت على مساحة 800 ألف متر، وجارٍ العمل والبيع حاليًا فى المرحلة الأولى على مساحة 20 ألف متر، أما المرحلة الثانية فهى على 780 ألف متر على الجبل.

وأشار “فتح الله” إلى أن الخطة تتضمن مشروع “بورتو بيراميدز” الذى يقع بجوار المتحف المصرى الجديد، إذ بلغ حجم العمليات الإنشائية والبيع به نحو %70 ومن المستهدف استكمال بيعه خلال عام.

اقتحام نشاط الإسكان المحدود والمتوسط.. ومبادرة «%3» محركة للقطاع

ويعد مشروع بورتو بيراميدز عبارة عن شقق فندقية على مساحة 102 ألف متر، ويبلغ حجم المبيعات المتوقعة منه 2.5 مليار جنيه تقريبًا.

وأوضح «فتح الله» أنه تم بيع غالبية مشروع “بورتو كايرو مول” بالتجمع الخامس، إضافة إلى افتتاح “لولو ماركيت” بالمشروع على مساحة 9 آلاف متر تقريبًا.

وقال رئيس المجموعة إن خطتها المحلية تعتمد على دارسة كل المشروعات، سواء مع القطاع الخاص أو مع هيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى الفرص القادمة من التحالف الاستراتيجى الجديد مع برايم القابضة.

وذكر أن المجموعة منفتحة على كل آليات التمويل، سواء من خلال تحصيل الأقساط أو أدوات التمويل التقليدية مثل التوريق والتصكيك، فضلًا عن التمويلات البنكية، مؤكدًا أن الملاءة المالية للمجموعة لا تستدعى أى تمويلات خارجية فى الوقت الحالى.

وذكر أن المجموعة تستهدف اقتحام نشاط الإسكان المتوسط والمحدود، وهى سابقة جديدة على نموذج أعمالها، موضحًا أن مبادرة التمويل العقارى الأخيرة بفائدة %3 تعد من أعظم القرارات لمساعدة القطاع العقارى، مضيفًا: “نترقب إصدار التفاصيل التنفيذية للمبادرة لإمكانية الدخول والمشاركة”.

العاصمة الإدارية محطة مستهدفة للمجموعة.. وطرح «أغادير» خلال الربع الثانى من العام

وتوقع رئيس مجموعة بورتو جروب نمو أسعار الوحدات العقارية فى السوق المحلية بمتوسط يتراوح من 2 إلى %3 خلال 2021.

وفى سياق آخر، أكد أن المجموعة تتابع آليات تنفيذ حكم التحكيم الدولى الصادر لصالحها ضد شركة إنترادوس السورية، والذى يقضى بحصول المجموعة على تعويض بقيمة 39.9 مليون دولار.

وأشار إلى أن المجموعة تلاحق الخصم بكل الأدوات وفقًا للقانون، موضحًا أنه فور حصول المجموعة على مبلغ التعويض ستدرس وقتها أوجه الإنفاق الأنسب، سواء توزيع جزء منها على المساهمين، أو ضخها فى مشروعات جديدة، أو استكمال مشروعات حالية.

ورفضت محكمة استئناف القاهرة قبل أسابيع دعوى شركة إنترادوس السورية لإبطال تحكيم دولى صادر ضدها بقيمة 39.9 مليون دولار.

وكان مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، أصدر حكمًا لصالح عامر جروب القابضة و«عامر سوريا» فى فبراير 2019، يقضى بأحقيتهما فى مبلغ 39.9 مليون دولار بشأن توقف مشروع “بورتو طرطوس” بسوريا.

فيما أكد الدكتور أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة، الرئيس التنفيذى لبورتو جروب، عزم المجموعة ضخ استثمارات بقيمة 1.3 مليار جنيه فى مختلفة مشروعاتها خلال العام الحالى 2021.

وأضاف أن المجموعة تعتزم ضخ 750 مليون جنيه فى مشروعها بورتو جولف المستقبل، إذ بدأت عمليات البيع بالمشروع الذى يقع فى مدينة المستقبل بالقرب من العاصمة الإدارية على مساحة 155 فدانا.

وأشار “بن خليفة” إلى أن استثمارات مشروع بورتو جولف المستقبل تصل إلى 10 مليارات جنيه، بمبيعات مستهدفة 12.6 مليار جنيه، وتتضمن المرحلة الأولى منه فيلات ووحدات تجارية وإدارية وقصورًا ونوادى وغيرها.

وأوضح “بن خليفة” أن المجموعة تعتزم تسليم 3500 وحدة سكنية فى مختلفة مشروعاتها خلال 2021.

ولفت إلى أن المجموعة نفذت حوالى %5 من الإنشاءات الخاصة بمشروع بورتو أسيوط فى مدينة ناصر غرب أسيوط.

وتتضمن خطة المجموعة، بحسب «بن خليفة»، استكمال بيع المرحلة الأولى من مشروع “بورتو أسيوط” باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه.

وتعاقدت «بورتو» على 77 فدانًا لتنفيذ «بورتو أسيوط» الذى يضم ما بين 4 و5 مراحل، بمبيعات متوقعة 5 مليارات جنيه، وهو عبارة عن مشروع تجارى تعليمى خدمى متكامل.

وفى سياق آخر، أشار “بن خليفة” إلى أن الشراكة مع مجموعة برايم القابضة ستشمل التعاون فى القطاع العقارى وغيره، على أن ينطلق العمل بها خلال العام الحالى.

يُذكر أن تحالفًا استثماريًا يضم كلًا من مجموعتى «بوروتو جروب القابضة» و«برايم مصر جروب» وشركة أسماك الإماراتية قد أعلن مؤخرًا عن إطلاق كيان متخصص فى تطوير وإدارة المشروعات والاستثمارات بمجالات مختلفة، من بينها النشاط العقارى.

ويتوزع هيكل ملكية الكيان الجديد بين مجموعة بورتو وبرايم مصر وشركة أسماك الإمارتية، وكل من الدكتور أيمن بن خليفة، وجمال فتح الله، إلى جانب مساهمين آخرين.

وتمتلك برايم مصر -التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال تامر وجيه- قرابة 30 شركة تعمل فى 14 قطاعًا متنوعًا، منها العقارات والإنشاءات والصحة والتعليم والتكنولوجيا، إلى جانب القطاع الخدمى.

وتخطط «برايم» لإقامة صرح تعليمى كبير على مساحة 40 فدانًا بطريق مصر الإسماعيلية، وتم توسيع حجم أعمال الشركة واستثماراتها عام 2014 عبر دخول شريك إسبانى لضخ استثمارات جديدة.

وأشار «بن خليفة» إلى أن المجموعة تدرس أيضًا العديد من الفرص الاستثمارية داخل مصر وخارجها، موضحًا أن العاصمة الإدارية أسرع المشروعات العقارية فى مصر، وهى محطة مستهدفة لأى مطور عقارى، ومنها بورتو جروب أيضًا فى الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس التنفيذى أن المجموعة تدرس أيضًا الفرص التمويلية المختلفة لتنفيذ المشروعات، من بينها القروض والتوريق، موضحًا أن لديها محفظة وحدات تسهم فى ذلك.

وأوضح «بن خليفة» أن دول العالم تأثرت بشكل واضح جراء انتشار فيروس كورونا، ولكن فى مصر الوضع كان أفضل، التى شهدت تراجعا فى معدل البطالة وارتفاع الاحتياطى النقدى ودعم صندوق صندوق النقد الذى، ما يؤكد أن الحكومة المصرية تسير بشكل صحيح.

وتأسست مجموعة بورتو القابضة فى أغسطس 2015، نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدد من المستثمرين الأفراد، كما تسهم مؤسسة الوقف المصرى المحدودة وسول القابضة، وأسماك، إضافة إلى مؤسسات أخرى، بنسب مختلفة.

وتعمل «بورتو» فى قطاع العقارات، مع التركيز على أنشطة التطوير العقارى، ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة فى مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها فى القاهرة. وتستحوذ شركة أسماك الإماراتية على %5.95 من بورتو جروب بعد شرائها 14.9 مليون سهم تقريبًا فى يوليو 2020، وتعد أحد المساهمين المؤثرين