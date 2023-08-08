الإدارة الأمريكية تغلق مقارها في واشنطن بعد تحذير من هبوب عاصفة شديدة

أغلقت الإدارة الأمريكية المقار التابعة لها في العاصمة واشنطن بحلول الساعة الثالثة مساء أمس الإثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة نتيجة توقع مخاطر هبوب عاصفة شديدة ووصول إعصار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، إن منطقة العاصمة تترقب حتى التاسعة مساء وصول إعصار مصحوب برياح عاتية مدمرة.

وجرى أيضا غلق المقار والمسابح والخدمات البلدية الأخرى أبوابها في منطقة واشنطن مبكرا.

وقال مكتب إدارة شؤون الموظفين بالولايات المتحدة، إن على الموظفين الاتحاديين مغادرة مكاتبهم في موعد أقصاه الثالثة مساء.

يغطي التحذير من الإعصار ماريلاند وواشنطن ومعظم ولاية بنسلفانيا وفرجينيا.

وقال موقع (فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية إن أكثر من 1100 رحلة جوية أمريكية أُلغيت، منها 75 في مطار واشنطن ريجان الوطني، أو 17 بالمئة من الرحلات. وتأجلت 4100 رحلة جوية أمريكية أخرى.