«الإخلاص» و«النيل» تتقاسمان مزاد قطن كفر الشيخ

اقتنصت شركتا «الإخلاص» و«النيل» مزاد أقطان محافظة كفرالشيخ الذى عقد أمس على صنف جيزة 96 وسجل 14970 جنيها للقنطار.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«المال» إجمالى الكميات المتزايد عليها فى الجلسات سجلت 1669 قنطارا حصلت شركة «الإخلاص» على 1088منها فيما فازت «النيل الحديثة» بنحو 581.

وكشفت المصادر أنه تم إجراء المزاد فى مقرهيئة تحكيم القطن بمحافظة الإسكندرية على أقطان محافظة كفر الشيخ المتواجدة فى 5 مراكز تجميع هى «أبو طرطور» و«أبو زرار» و«دمروالحدادى» و«المنشية المستجدة» و«الفتوح قيرط».

يذكرأنه حتى الآن تم إجراء 4 مزادات فى محافظات الصعيد و3 فى الدلتا خلال شهر أكتوبر.

وأوضحت المصادر أنه من المرتقب أن تقام مزادات قطن جديدة على أصناف جيزة 94 و97 و98 خلال الأسبوع الجارى فى الوجهين القبلى والبحرى .

يذكر أن سعر المزاد السابق فى الوجه البحرى تراوح من 14500 إلى 18450 جنيها للقنطار، لصنفى «جيزة 94 و92».

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح، فإن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع أن يصل إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف. يشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القطن للعام الماضى 2022 سجلت 317 ألف فدان قطن معظمها فى محافظات وجه بحري، حيث حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار قطن وهو ما وضع مصر فى المرتبة الثانية عالميا فى الأقطان الطويلة خلف الولايات المتحدة الأمريكية.