«الإخلاص» تفوز بأول مزاد علني لأقطان الوجه البحري بسعر 2085 جنيها للقنطار

فازت شركة الإخلاص لتجارة الأقطان بأول مزاد علنى للقطن لأصناف الوجه البحرى، بسعر 2085 جنيها للقنطار.

وقال وليد السعدنى، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، لـ«المال» إن المزايدة تمت على 2000 كيس فى محافظة الشرقية، وبدأ المزاد بسعر 2035 جنيها للقنطار، وتمت زيادته50 جنيها، ثم أغلق على 2085 جنيها.

وحذر من أن تدنى سعر شراء القطن من المزارعين، سيتسبب فى إحجام الفلاحين عن زراعته الموسم المقبل، مؤكدا أن سعر شراء القطن من المزارعين لا يغطى التكلفة التى تتراوح بين 2400 إلى 2500 جنيه للقنطار لأصناف الوجه البحرى، و2300 للقنطار لأصناف الوجه القبلى.

كانت وزارة قطاع الأعمال أعلنت عن بيع محصول 2020 بنظام المزاد العلنى، فى 4 محافظات هى : الشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، والفيوم.

وينظم المزاد هذا العام الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، وتديره شركة الوادى لتجارة الأقطان التابعة للقابضة، وتتولى شركة الدلتا الحكومية مسئوليته المالية والإدارية.

وعلى صعيد مواز، نظم أمس الأول مزاد آخر لتداول أقطان أصناف وجه قبلى بمحافظة الفيوم، وفازت شركة الإخلاص بالمزاد أيضا بسعر 1811 جنيها للقنطار، ليرتفع بذلك سعر قنطار وجه قبلى 11 جنيها عن سعر القنطار فى مزاد الأسبوع الماضى، الذى بلغ 1800 جنيه.

كانت شركات تابعة للقطاع الخاص أعلنت اشتراكها فى مزاد العام الجارى، وهى : الإخلاص، والنيل الحديثة، والمتحدة، والكان، وأبو مضاوى، والجزار، والفيوم، والمجد.

ومن بين شروط الاشتراك فى المنظومة سداد خطاب ضمان بقيمة 250 ألف جنيه موجه باسم شركة الدلتا لتجارة الأقطان.

وبلغت مساحة محصول القطن لعام 2020 نحو 180 ألف فدان، مقابل 237 ألفاً العام الماضى.

وشهد عام 2019 تنظيم المزاد بمحافظتين فقط، هما بنى سويف والفيوم، وبلغ سعر الشراء الافتتاحى 2100 جنيه للقنطار، وانتهى عند 1800 جنيه، ولم يشهد أى إقبال من القطاع الخاص.