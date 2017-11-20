الإحصاء:40% من سكان مصر أطفال

46.9% نسبة المستخدمين للهاتف المحمول ما بين 4 و17 سنة أغلبهم فى الحضر سمر السيد: أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الطفل، الذى يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام والذى…

46.9% نسبة المستخدمين للهاتف المحمول ما بين 4 و17 سنة أغلبهم فى الحضر





سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الطفل، الذى يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام والذى يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959.

ووفقاً للبيان، بلغ إجمالى عدد الأطفال المصريين (أقل من 18 سنة)، حوالي 38 مليون طفل، ويمثل هذا العدد 40% من إجمالى السكان فى تعداد 2017، منهم 19.6 مليون ذكور بنسبة 51.7% وعدد الإناث 18.3 مليون طفلة بنسبة 48.3% من إجمالى الأطفال.

وأضاف الجهاز أن أعلى نسبة للأطفال في الفئة العمرية (0 – 4 سنوات) وهى 34% بينما كانت أقل نسبة للأطفال فى الفئة العمريــة (15 – 17 سنة) 14.5% من اجمالى الأطفال، وبلغت نسبة القيد الصافى فى رياض الأطفال 28% للذكور، 27.9% للإناث فى الفئة العمرية (4 – 5 سنوات)، كما بلغت 91.3 % للذكور،93.5% للإناث فى مرحلة التعليم الإبتدائى فى الفئة العمرية (6-11سنة)، وبلغت فى مرحلة التعليم الإعدادى 80.6% للذكور، 86.4% للإناث فى الفئة العمرية(12-14 سنة) من اجمالى السكان للعام الدراسى 2015/2016.

كما سجلت نسبة التسرب %من اجمالى المقيدين فى المرحلة الابتدائية نحو 0.5 % موزعة بين (0.5% للذكور,0.4% للإناث)، وفى المرحلة الإعدادية 4.1 لكل من الجملة والذكور والإناث من اجمالى المقيدين بهذه المرحلة لعامى (2014/2015، 2015/2016)، بينما بلغ عدد الأطفال فى الفئة العمرية (10-17 سنة) 118.9 ألف طفل الذين لهم حالة زواجية وأغلب الإناث فى هذه الفئة العمرية متزوجات بنسبة ( 93.4%).

وأضاف البيان انه وفقاً لبيانات وزارة التضامن الإجتماعي لعام 2016، بلغ عدد دور رعاية الأطفال المعاقين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى 170 دارا، ملتحق بها 5984 طفلا عام 2016 وسجل عدد دور الحضانة التابعة للقطاع العام والأعمال العام والهيئات العامة 26 دارا عام 2016 وسعتها 3079 طفلا والملتحقون بها 1962 طفلا بينما بلغ عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى 14272، والملتحقون 915654 طفلا، كما بلغ عدد دور الحضانات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 86 دارا، وملتحق بها 1451 طفلا.

كما يبلغ عدد المشتركين أو المستفيدين فى التأمين الصحى نسبة 95.2% نسبة الأطفال (أقل من 18 سنة)، ووصلت نسبة الأطفال فى فئة السن (5-17 سنة) الذين لديهم أى صعوبة وظيفية (من الدرجة البسيطة إلى المطلقة) إلى 4.9%، تتوزع بين (5.1% للذكور، 4.7% للإناث)، كما بلغت نسبتهم (5.0 % للحضر مقابل 4.9 % للريف).

وسجلت الأطفال الذين لديهم صعوبة فى رعاية أنفسهم نحو نسبة 2.2% وأقل نسبة للأطفال الذين لديهم صعوبة فى السمع 1.0% و1.5% نسبة الأطفال فى فئة السن (5-17 سنة) الذين لديهم أى صعوبة (من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة) (1.6% للذكور، 1.4% للإناث) وبلغت نسبتهم فى الريف 1.6% مقابل 1.4% فى الحضر وتراوحت نسبتهم بين (1.0%،0.2% ) وفقاً لنوع الصعوبة.

وأضاف الجهاز أن نسبة استخدام الأطفال للتليفون المحمول فى الفئة العمرية من (4-17سنة) للتليفون المحمول بلغت 46.9 % منها (47.9% للذكور،45.9% للإناث)،(85.1% فى الحضر مقابل41% فى الريف)، وسجلت أعلى نسبة 80.6% لاستخدام المحمول للأطفال فى الفئــــة العمريـــــة (15-17 سنة).

كما وصلت نسبة استخدام الحاسب الآلى لدى الأطفال نسبة 24.8% وذلك فى الفئة العمرية (4-17 سنة)، موزعة بين ( 25.2% للذكور، 24.3% للإناث)، بينما بلغت (37.7% فى الحضر مقابل 17.9% فى الريف)، سجلت أعلى نسبة لإستخدام الحاسب الألى 48% فى الفئة العمرية (15-17 سنة).

ولفت البيان إلى أن 21% هى نسبة استخدام الأطفال فى الفئة العمرية (4-17 سنة) للإنترنت (21.8% للذكور، 20.2% للإناث) وبلغت (33.9% فى الحضر مقابل 14.2% فى الريف)، وسجلت أعلى نسبة 47.5 % للأطفال فى الفئة العمرية (15-17 سنة).