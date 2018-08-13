الإحصاء:2.3% زيادة في مساحة الملكية الزراعية 2015-2017

سمر السيد:أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2017، تبين أن إجمالي مسـاحـة الزمـام 10.2 مليـون فــدان عـــام 2017 مقابل 10.0 مليـون فـدان عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 2.3٪ز

سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2017، تبين أن إجمالي مسـاحـة الزمـام 10.2 مليـون فــدان عـــام 2017 مقابل 10.0 مليـون فـدان عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 2.3٪ز

وجاءت محافظـــات الوجــه البـحــرى فى المرتبة الأولى حيث بلغـــت مساحتهــا 6.1 مليـون فــدان بنسبة 60.0 ٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها 3.2مليـون فــدان بنسبـة 31.4٪ تليها المحافظات الحضرية حيث بلغــت مسـاحتهــا 0.8 مليــون فدان بنسبة 8.1٪ ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.05 مليـون فــدان بنسبـة 0.5٪ وذلك من إجمالى مساحة الزمام عام 2017.

وبلغ إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة (الأهالى والحكومـة ) 9.1 مليون فدان عـــام 2017 بنسبة 88.9٪ وبلغت مساحة الأراضى غير القابلة للزراعة 1.1مليون فدان بنسبة 11.1٪ من إجمالي مساحة الزمام وتتمثل فى (السكن والأجران، المنافع العمومية، أراضى التالف والفساد، أكل النهر، السكك الحديدية).

جاءت محافظات الوجه البحـــرى فى المرتبة الأولــى حيث بلغت مسـاحتهـا 5.5 مليـون فــدان بنسبـة 60.7٪ تليها محافظــــــات الوجـــــه القبــــلى حـــــيث بلغـــــت مساحتها 2.9 مليـون فــدان بنســبة 31.6٪ تليها المحافظــات الحضـــرية حيث بلغــت مسـاحتها 0.7 مليـون فدان بنسبة 7.2٪ ثم محافظــات الحـدود (الوادي الجـديـد) حيث بلغـت مســاحتهـا 0.05 مليــون فدان بنسبة 0.5٪ وذلك من إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة عام 2017.

وبلغ إجــمالي المســـاحــة المملوكــــة للأهـــالى القابلة للزراعة من الـزمــام 7.4 مليــون فـدان عام 2017 مقابــل 7.1 مليــون فــدان عام 2015 بنسبـــة زيــادة قـــدرها 4.8٪.

وجاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 4.6 مليون فدان بنسبة 61.8٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيـث بلغت مساحتـها 2.5 مليون فـدان بنسبــة 33.0٪ تليـها المحافظات الحــضريــة حيـث بلغت مسـاحتـها 0.4 مليون فدان بنسبة 4.8٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.04 مليون فدان بنسبة 0.4٪ وذلك من إجمالي المســـاحة المملوكة الأهالى القابلة للزراعة عام 2017.

كما بلغ إجمــــالي المساحة المملوكــة للحكومــــة القابلة للزراعة من الزمام 1.7 مليون فـدان عــام 2017 مقابـل 1.8 مليــــون فــــدان عـــام 2015 بنسبـة انخفاض قـــدرها 5.5٪.

وجاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 0.9 مليون فدان بنسبة 55.7٪ تليها محافظات الوجـــــه القبـلى حيـث بلغت مساحتـها 0.4 مليون فـدان بنسبــة 25.4٪ تليها المحافظات الحضـريـة حيث بلغت مســاحتها 0.3 مليون فدان بنسبة 18.1٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.01 مليــــون فدان بنسبــة 0.8٪ وذلك من إجمالي المساحــة المملوكــــة للحكومـــة القابلة للزراعة عام 2017​.

