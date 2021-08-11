«الإحصاء»: 98.3 % من الشباب الذى يستخدم الإنترنت ينشط على وسائل التواصــل الاجتماعي فى 2020

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم ، بهدف الإحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها جميعاً للمشاركة في الحياة العامة والعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي ضوء الإحصاءات التي يصدرها الجهاز يمكن استعراض أهــــم مؤشـــرات الشـــباب في مصر وذلك طبـــقاً لتقديـــرات الســكان عــام 2021 ؛ بلــغ عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21.3 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان (51,5% ذكـــور ،48.5% إنـــاث).



وطبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالي عام 2019 /2020 ، بلــــغ إجمـــــالي عـــدد الطـــــلاب المقيــديـــن بالتعليـــم العالـــي حـــوالــــى 3 ملايــــين (51.3 %ذكــــور، 48.7٪إنـــاث)،منهـم 162096 طالــب مقـيد بالمعـاهـد الفـنية فــوق المتــوســطة حكـوميــة وخاصـــة ( 46.1 ٪ ذكــــور، 53.9٪ إنــــاث).

وبلغت نسبـة المقيدين فـي الكليـات النظريـة بالجامــعات الحكوميـة والأزهــر 77.9 ٪ ( 45.9% ذكور ، 54.1% اناث) من إجمالي المقيدين مقابل 22.1٪ ( 53.1% ذكور ، 46.9% إناث) فــي الكليات العمليـــة من إجمالي المقيدين.

كما بلغت نسبــة المقيدين فـي الكليـات النظريـة بالجامـعات الخاصـــة 25.8٪ ( 48.3% ذكور ، 51.7 % إناث) من إجمالي المقيدين مقابــل 74.2٪ ( 56% ذكور ، 44% إناث ) فـي الكليـات العمليــة من إجمالي المقيدين.

وبلــــغ متوســـط عــدد الطـــلاب لكـــل عضــو هيـئة تدريــس ومعاونيــهم 24 طـالبا فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل 18 فى الجامـــعات الخاصــة.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية عام 2019:بلـــــغ إجمـــالـي عــدد خريجـــي الجــامعـات الحكوميـــة والخاصـــــة 456561 ( 192403 ذكور ، 264158 أناث ) منهـم 428561 خريجـاً مــن الجامـــعات الحكــومية بنسبة 93,9٪ و 28000 خريجــاً من الجامــعات الخـاصة بنسبة 6.1٪.

• وطبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2020:

بلغت نسـبة مساهـمة الشـباب (18-29 سنة) فـــي قــوة العمـــل 38.7٪ (62.9٪ذكــــور، 13.3٪إنـــــاث).

38.4٪ من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهـل متوســـط .

22.6% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

17.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.

7.5 ٪ من قوة العمل الشباب من الأميـــــين.

6.1% من قوة العمل الشباب يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية.

3.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي.

3.7% من قوة العمل الشباب حاصلين على الثانوية العامة / الأزهرية.

بلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 56.2 ٪ (53 ٪ ذكور ، 80.4 ٪ إناث)، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 20.3 ٪ (15.7 % ذكــــور ، 54.2٪ إنـــــاث).

بلــــغت نسبـة الشبــاب المشــتركـــين فــــي التأمينـــات الاجتماعيــــة 23% من إجمــالي العاملــين (19.4٪ ذكـــــور ، 50.3٪إنـــــاث).

بلــــغت نسبــة الشــباب المشـتركـــين فــــي التأمـــين الصــــــحي 17.9٪ مـــن إجـــمالــــي العاملــــــين ( 14 % ذكــــور، 46.5٪إنـــــاث).

بلـــــغ معـــدل البــطالـــــة بــــــين الشـــــــباب 15.4٪ (10.9٪ ذكــــور ، 37.6٪إنـــــاث). ، وبلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 33.3٪ (23.5٪ ذكـــــور ، 49.8٪ إنـــــاث) مقابـــــــل 12٪ للحاصـــلين على مؤهــــل متوســــط فــــــــني (9.5% ذكـــــور ، 33.5٪إنـــــاث).

وطبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2019، بـلـغت نسبـة حــالات الـزواج للـذكــور في الـفئة الـعمرية (18-29 سنة 59.7 ٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2019 مقابل 82,3٪ للإنـــــاث.

وبـلـغت نسبـة إشـهارات الطـلاق للـذكـور في الفئة العمرية (18 – 29 سنة) 19.7٪ من إجمالي إشهارات الطلاق التي تمت خلال عام 2019 مقابل 39.6٪ للإنـــاث.



وطبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2019 ، بلـــغ معـــدل الوفيـــات بين الشبــــاب فـــي الفــئة العمرية (15-29 سنه) 0.8 لكــــل ألـــف شـــــاب (1.0 لكل ألف من الذكــــور ، 0,5 لكل ألف من الإنـــــاث).

وطبقاً للمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2019 /2020: