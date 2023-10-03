الإحصاء: 929.4 ألف عقد زواج و269.8 ألف حالة طلاق خلال 2022 (جراف)

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إحصاءات الزواج والطلاق لعام 2022، إذ بلـغ عدد عقود الزواج 929428 عقداُ عام 2022 مقـابل 880041 عقداً عـام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.6٪، بينما بلغت عدد حـالات الطلاق 269834 حالة عام 2022 مقابل 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9٪.

وأفاد التقرير أن من أهم مؤشرات النشرة هو عقود الـزواج، إذ بلغ عدد عقود الـــــزواج في الحضـر 384468عقداً عام 2022 تمثل 41.4 ٪ من جملة العقود مقابل 359806 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6.9٪.

كما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 544960عقداً عام 2022 تمثل 58.6٪ من جملة العقود مقابل 520235 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8٪.

وكشف التقرير عن مؤشرات عقود الزواج طبقاً لفئات السن: إذ سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 374631 عقداً تمثل 40.3 ٪ من جملة العقــــــــود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4927 عقـــداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزواج 30.7 سنة عام 2022.

وتابع التقرير أنه بالنسبة للزوجات، سجلت أعلى نسبة زواج فى الفئة العمـرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 349276 عقدا تمثل 37.6٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1091عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2022.

عقود الزواج

وذكر التقرير أن عقود الزواج طبقاً للحالة التعليمية: بالنسبة للأزواج: سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 348376عقداً بنسبة 37.5٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 837 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.

فيما سجلت عقود الزواج بالنسبة للزوجات: سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات علي شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 277652 عقداً بنسبة 29.9 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 621 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.

معدل الزواج:

هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام وتشير الإحصائية إلى:

بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9 في الألف عام 2022 مقابل 8.6 في الألف عام 2021.

بلغ معدل الزواج بالحضر 8.6 في الألف عام 2022 مقابل 8.2 في الألف عام 2021.

بلغ معدل الزواج بالريف 9.2 عام 2022 مقابل 8.9 في الألف في عام 2021.

بلغ أعلى معدل زواج 14.8 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معــــدل زواج 5.2 فـــي الألـف بمحافظة الجيزة.

بلغ معدل الزواج العام 13.6 في الألف عام 2022 مقابل 13.1 في الألف عام 2021 .

وكشف التقرير عن تفاصيل مؤشرات الطلاق، إذ سجلت حالات الطلاق في الحضر 156278 حالة عام 2022 تمثل 57.9٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 144305 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.3٪.

كما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113556 حالة عام 2022 تمثل 42.1٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 110472 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 2.8 ٪.

شهادات الطــــلاق

بلـغ عـدد إشهادات الطـلاق 258757 إشهاداً عام 2022 مقابل 243583 إشهادا عام2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2٪.

اشهادات الطلاق طبقا للحضر والريف:

كما بلغ عدد شهادات الطلاق فى الحضر 145467 إشهاداً عام 2022 تمثل 56.2٪ من جملة الإشهادات مقابل 133417 إشهادا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 9٪.

بلغ عدد شهادات الطلاق فى الريف 113290 إشهاداً عام 2022 تمثل 43.8٪ من جملة الإشهادات مقابل 110166 إشهاداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 2.8 ٪.

وأوضح التقرير تفاصيل اعداد اشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن، إذ سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهاداً بنسبة 18.8٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 269 إشهاداً بنسبة 0,1 ٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.4 سنة عام 2022.

نسب الطلاق

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 44784 إشهاداً بنسبة 17.3 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 592 إشهاداً بنسبة 0,2٪ من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.1سنة عام 2022

اشهادات الطلاق طبقاً للحالة التعليمية

سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 91234 إشهاداً تمثل 35.3٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 347 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات.

أغلي حالات طلاق بين الحاصيلن على المؤهل المتوسط

سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 85830إشهاداً تمثل 33.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 210 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات.

بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11077 حكماً عام 2022 مقابل 11194 حكماً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1٪ من جملة الأحكام.

بلغ عدد أحكام الطلاق فى الحضر 10811 حكم عام 2022 تمثل 97.6٪ من جملة الأحكام مقابل 10888 حكم عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7٪.

بلغ عدد أحكام الطلاق فى الريف 266 حكم عام 2022 تمثل 2.4٪ من جملة الأحكام مقابل 306 حكم عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 13.1٪.

سجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكماً بنسبة 82.6٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بـها حكم واحد تمثل 0,01 ٪ من جملة الأحكام النهائية.

معدل الطلاق:

هو إجمالي عدد حالات الطلاق (إشهادات + احكام الطلاق النهائية) التي تمت خلال العام لكل ألـف من السكان فـى منتصف نفـس العام , وتشير الإحصائية إلى :

بلغ معدل الطلاق الخام 2.6 في الألف عام 2022 مقابل 2.5 في الألف عام 2021.

بلغ معدل الطلاق بالحضر 3.5 فى الألف عام 2022 مقابل 3.3 في الألف عام 2021.

بلغ معدل الطلاق بالريف 1.9 في الألف عام 2022 مقابل 1.9 في الألف عام 2021 .

بلغ أعلى معدل طلاق 5.6 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2في الألف بمحافظة أسيوط.

بلغ معدل الطلاق العام 4 في الألف عام 2022 مقابل 3.8 في الألف عام 2021 .