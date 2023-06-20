الإحصاء: 9.9 مليون مركبة مرخصة في نهاية عام 2022 (جراف)

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة بحصر ‏المركبات المرخصة في 31 ديسمبر 2022.

وكانت أهم مؤشراتها، أنه بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 9,9 مليون مركبة في 31/12/2022 مقابل 10.9 مليون مركبة في 31/12/2021 بنسبة انخفاض قدرها 8,9 ٪.

وجـاءت محـافـظة القـاهـرة في المرتبـة الأولى إذ بلغت عــدد المركـبات بـــها 2,6 مليون مركبـــة بنســبة 25,8٪ ومحافــظة الجيــزة في المرتبــة الثانية بعدد 1,3 مليـون مركبة بنسبة 13,5٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 722,3 ألف مركبة بنسبة 7,3٪ وجاءت محافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة، حيــث بلغت عدد المركبـات بها 38,7 ألف مركبـة بنسبة 0,4 ٪ من إجمـــالي المركبـــــات في 31/12/2022.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5,5 مليون سيارة بنسبة 54,9 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2022 وكان العدد الأكــبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيـث بلغت 5,1 ملــــيون سيارة بنسبة 93,8 ٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 328,0 ألف سيارة بنسبة 6,0٪ وأقلهـا ســيارات مؤقت بعدد 41 سيارة.

كما بلغ إجمـالي عدد الأتوبيســات المرخصــــة 173,9 ألف أتوبيس بنسبة 1,7٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2022 وجاء الأتوبيـــس الخــاص في المرتبة الأولى بعدد 79,8 ألف أتوبيس بنسبة 45,9٪ من اجمــالى عــدد الاتوبيسات والاتوبيس العــام في المرتبة الأخيــــرة بعــدد 13,8 ألف أتوبيس بنسبة 7,9٪ من إجمالي الأتوبيسات.

و بلـغ إجمالي عـدد سيارات النقـل والمقطـورات المرخصـة 1,3 مليـون سيارة بنسبة 13,1٪ مـن إجمــالي المـركبات فــي 31/12/2022 حيث بـلغ إجمالي عدد سيارات النقـل المرخصة 1,2 مليون سيـارة بنســبة 92,7٪ من اجمالي عدد السيارات النقـل والمقطـورات ، وبلـغ إجمالي عدد المقطورات المرخصـة 95,0 ألف مقطـورة بنسبة 7,3 ٪ مـن إجـمـالي سيارات النقل والمقطورات فــي 31/12/2022.