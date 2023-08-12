الإحصاء: 89% من الشباب في مصر يستخدمون الإنترنت

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، أن عدد الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) بلغ 21,9 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان (50,5% ذكور، و49,5% إناث).

وأوضح جهاز الإحصاء، أنه طبقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين، بلغ إجمـالي عدد الطـلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.5 مليون طـالب (51% ذكـور، 49% إناث)، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية 2.4 مليون طالب، مقابل 228,9 ألف طالب في الجامعات الخاصة.