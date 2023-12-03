الإحصاء: 87.5% من الكباري تامة التنفيذ بالعام الماضي تابعة لوزارة الري (جراف)

بلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 46016 كوبرى، موزعة بواقع 87.5% تابعة لوزارة الموارد المائية والري، و 5.1% من اجمالي الكباري لعام 2021/2022 تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، حسب تقرير إحصائي حصلت «المال» على نسخة منه.

وكشف التقرير أن المديريات “المحليات بالمحافظات” امتلكت 5% بينما امتلكت هيئة المجتمعات العمرانية 174 كوبري بنسبة 0.4% من الإجمالي، و 939 كبــــرى تابـع للهيئة القومية لسكك حديد مصر بنسبة 2% علاوة عن 7 كباري تابعة لهيئة قناة السويس بنسبة 0.02 % ، و15 الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03% من الإجمـــالي عـــــام 2021/ 2022.

ويشار إلى أن هناك 1192 كوبري من الإجمالي للعام سالف الذكر يتم استخدامهم ككباري سيارات، بالإضافة إلى وجود 9 كباري مشاة و 1133 آخرين.

الطرق الترابية لـ (21/22) تتخطى إجمالي بعض السنوات الأخيرة

بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 28 ألف كيلو متر عام 2021/ 2022، بفارق 23.2 ألف مقارنة بعام 2019/2020، إذ سجل الأخير 4.8 ألف كيلومترات.

وكشفت الاحصائية أنه بمقارنة الطرق الترابية لعام 2021/2022 بمثيلتها في 2017/2018، يتضح وجود انخفاض قدره 19.7 ألف كيلو مترات.

ويشار إلى أن إجمالي أطوال الطرق الترابية للسنوات الأخيرة بدءًا من 2015 وحتى 2019 لم تتعدى واقع 25 ألف كيلومتر، بينما بلغت أطوال السنة الماضية 28 ألف كيلو مترات.

«البحيرة» صاحبة النصيب الأكبر من الطرق الترابية

أوضح تقرير الرصد الاحصائي للطرق والكباري عام 2019/2020، أن البحيرة تأتي في المركز الأول من بين محافظات الجمهورية من حيث أطوال الطرق الترابية بواقع 2179 كيلو مترات.

ويليها ” أسيوط” بفارق 1102 كيلو مترات، ثم محافظة الاسكندرية بنحو 1064 كيلو مترات بينما سجلت جنوب سيناء أقل من سابقتها بواقع 280 كيلو متر ، وتأتي شمال سيناء كخامس أكبر محافظة من حيث أطوال الطرق الترابية.

«بني سويف» الأقل من حيث الطرق الترابية عام 2019/2020

أوضح التقرير أن محافظة بني سويف تأتي في المركز الأخير من بين طرق الجمهورية من حيث أطوال الطرق الترابية بواقع 45 كيلو مترات، بفارق 2134 كيلومترات بينها وبين الطرق المرصوفة بالبحيرة لعام 2019/2020.

وجاء في المركز قبل الأخير محافظة الغربية بنحو 67 كيلو متر وسبقتها بورسعيد بأكثر من سابقتها بواقع 9 كيلو مترات، بينما سجلت بورسعيد 76 كرابع أقل المحافظات للطرق الترابية للعام سالف الذكر، والفيوم تزيد عنها 28 كيلو مترات.

المحليات تمتلك 69.4% من إجمالي الطرق عام 2021/2022

توزعت أطوال الطرق الإجمالية لعام 2021/2022 بواقع 106.1 ألف كيلو متر تابعة لمديريات الطرق “المحليات”، و 28.8 ألف لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، بينما تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 17.1 ألف كيلو مترات، من إجمالي 152.9 ألف.

ويشار إلى أن الطرق المرصوفة تمثل 81.7% من إجمالي أطوال الطرق لعام 2021/2022، و 18.3% للترابية، بحسب نشرة حصر الطرق والكباري.