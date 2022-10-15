الإحصاء: 8.1% زيادة في إنتاج القمح 2020 / 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت بياناً بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذي يحتفل به العـــالم يوم 16 أكتوبر من كل عــام، وهو اليوم الموافــق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة (FAO) عــام 1945 ومقرها روما بإيطاليا، وقد تم اختيار شعار اليوم العالمي للغذاء لعــام 2022 “لا تتركوا أي أحد خلف الركب”.

وفى ظل الظروف المناخية التي تزداد احتراراً وتؤثر على الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار الناتجة عن التوترات الدولية يتعين علينا المحافظة على الانتظام في توفير الغذاء للجميع في كل مكان لبناء عالم مستدام يمكن الجميع في كل مكان من الحياة.

مؤشرات مصر:

بلـغ إنتـاج الحبــــوب 23.0 مليون طـــن عـام (2020/ 2021) مقـابل 22.0 مليون طن عام ( 2019/ 2020) بنسبة زيادة قدرها 4.4% ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصولي القمح والذرة الشامية.

فيما بلـغ متوسـط نصيب الفــرد من انتاج الحبوب 291.9 كجـم عام ( 2020/ 2021 ) مقابل 279.6 كجم عام ( 2019/ 2020 ) بنسبة زيادة قدرها 4.4%.

وبلـغ إنتــاج القــمح 9.8 ملـيون طـن عام ( 2020/ 2021 ) مقـابـل 9.1 مليـون طـن عام (2019/2020) بنسـبة زيادة قدرها 8.1 ٪ ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح عام 2020/ 2021 بنسبة 0.5% بالإضافة الى زيادة إنتاجية الفدان من القمح خلال هذا العام.

بلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 168.8كجم عام (2020/ 2021) مقابل 156.1كجم عام 2019/ 2020 بنسبة زيادة قدرها 8.1%.

كما بلـغ إنتـاج الأرز 4.2 مليـــون طــن عــام ( 2020 / 2021 ) مقـابــل 4.4 ملـيــون طــن عـام ( 2019/ 2020 ) بنســبة انخفــاض قـدرهـا 4.5% ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المزروعـــة بالأرز بنسبــة 7.0% خلال هذا العام.

بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 28.3 كجم عام (2020/ 2021) مقابل 29.6 كجم عام ( 2019/ 2020 ) بنسبة انخفاض قدرها 4.4% ويرجع ذلك الى انخفاض الإنتاج من الأرز بنسبة 4.5% هذا العام.

بلغ إنتـاج الخضروات 21.3 مليـون طـن عـام ( 2020/ 2021 ) مقـابل 21.2 مليـون طـن عام ( 2019 / 2020) بنسبــة زيــادة قدرهـا 0.6٪ كما بلــغ متوســط نصيــب الفــرد من الخضـروات 74.0 كجـم عـــام 2020 / 2021 مقــابــل 73.6 كجــم عـام ( 2019 / 2020) بنسبة زيادة قدرها 0.6%.

بلغ إنتاج الفاكهة 11.63 مليــون طـن عام ( 2020/ 2021 ) مقابل 11٫59 مليون طـن عام ( 2019/ 2020 ) بنسبــة زيــادة قدرها 0.4٪

كمــا بـلــغ متوســط نصيب الفـــرد من الفاكهة 58.7 كــجم عام ( 2020 / 2021) مقابـل 58.5 كجـم عـام (2019/ 2020 ) بنسبة زيادة قدرها 0.4%

مؤشرات عالمية

بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫8 مليار طـن عام ( 2020/ 2021 ) مقـابـل 2٫7 مليـار طـن عام ( 2019/ 2020 ) بنسبة زيادة قدرها 2.7%.

بلــغ متوســط نصيب الفـرد من الحبـــوب 149.6 كجـــم عام (2020/ 2021) مقابل 145.6كجم عام (2019/ 2020) بنسبة زيادة قدرها 2.7 %.

بلــغ إنتـاج القمــح 776٫7 مليــون طن عـام (2020/ 2021) مقابل 759٫7 مليـون طـن عـام (2019/ 2020) بنسبة زيــادة قدرها 2.3٪ وهى تمثل نسبة منخفضة بالمقارنة بالإنتاج المحلى لمصر حيث تمثل نسبة زيادة الانتاج المحلى من القمح فى مصر (8.1٪ ).

بلـغ متوســط نصيــب الفـرد مـن القمــح 67.4 كجـــــم عام (2020/ 2021) مقابل 65.9كجم عام (2019/ 2020) بنسبة زيادة قدرها 2.3%.

بلـغ إنتاج الأرز 517.0 مليـون طـن عام ( 2020/ 2021) مقابـل 502.9 مليون طـن عام ( 2019/ 2020) بنسبة زيادة قدرها 2.8 ٪.

بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 53.6 كجم عام ( 2020/ 2021) مقابل 52.1 كجم عام ( 2019/ 2020 ) بنسبة زيادة قدرها 2.8 %