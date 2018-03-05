الإحصاء: 8.1% انخفاضا في الرقم القياسى للصناعات التحويلية

سمر السيد:أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصــاء اليـوم الإثنين، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر الماضى، وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) نحو 128.81 فى شهر ديسمبر

سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصــاء اليـوم الإثنين، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر الماضى، وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) نحو 128.81 فى شهر ديسمبر الماضي (أولـي) مقابل 140.15 خلال شهر نوفمبر السابق عليه (نهائى) بنسبة انخفاض قدرها 8.1٪ وذلك لانخفاض إنتاج المنتجات الغذائية وتوقف إنتاج بعض الشركات لأعمال الصيانة.

وقال المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان صحفى، إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ نحو 128.81 خلال شهر ديسمبر الماضى، (أولـي) مقابل 140.15 خلال شهر نوفمبر السابق عليه (نهائى) بنسبة انخفاض قدرها 8.1٪ نتيجة انخفاض إنتاج المنتجات الغذائية وتوقف إنتاج بعض الشركات لاعمال الصيانة.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنسوجات 95.68 خلال شهر ديسمبر الماضى، مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه وبلغ 80.16 بارتفاع قدره 19.4٪ وذلك بسبب زيادة عقود التوريد وتوافر خطوط إنتاج جديدة.

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة منتجات المعادن المشكلة-عدا الماكينات والمعدات 164.21 خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بشهر نوفمبر 2017 حيث بلغ 71.14 بارتفــاع قدره 130.8٪ بسبب انتهاء مرحلة الصيانة لبعض المصادر وتوافر المواد والخامات الأولية وتغطية سوق الطلب على المنتجات.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 134.76 خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه حيث بلغ 188.85 بانخفاض قدره 28.6٪ وذلك بسبب التوقف لأعمال الصيانة والانتاج الموسمي لشركات سكر القصب و عدم توافر الزيت الخام ووجود حصص تموينية لنشاط المطاحن.

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 134.37 خلال فترة المقارنة السابق ذكرها و بلغ 175.64 بانخفاض قدره 23.5% بسبب انخفاض الانتاج لتوقف بعض الوحدات داخل الشركات لأعمال الصيانة والانتاج الموسمي لشركات الاسم.

