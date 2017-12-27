الإحصاء: 8% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية

سمر السيد:أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر الماضى.ووفقا لبيان الإحصاء، بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 139.41خلال شهر أكتوبر 20

سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر الماضى.

ووفقا لبيان الإحصاء، بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 139.41خلال شهر أكتوبر 2017 (أولـي) مقابل 129.03 خلال شهر سبتمبر 2017 (نهائى) بنسبة زيادة قدرها 8.0٪ وذلك بسبب بداية عمل خطوط إنتاج جديدة في صناعة الطحن وزيادة إنتاج الزيوت.

كما بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 201.69خلال شهر أكتوبر 2017 مقارنة بشهر سبتمبر 2017 حيث بلغ 140.24 بارتفاع قدره 43.8٪ وذلك بسبب زيادة انتاج الملح لتنفيذ عقود التصدير ولاستخدامه في الصناعات الغذائية.

وسجل الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 177.91 خلال شهر أكتوبر 2017 مقارنة بشهر سبتمبر 2017 حيث بلغ 144.04 بارتفــاع قدره 23.5٪ وذلك بسبب زيادة انتاج الزيوت وبداية عمل خطوط انتاج جديدة في مطاحن الدقيق الفاخر، كما سجل الرقـم القيـاسـي لصناعة الملابس الجاهزة 187.47 خلال شهر أكتوبر 2017 مقارنة بشهر سبتمبر 2017 حيث بلغ 206.14 بانخفــاض قدره 9.1٪ وذلك بسبب ضعف المبيعات المحلية والتصدير وتوقف بعض خطوط الإنتاج.

وبلغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الفلزات القاعدية 90.09 خلال شهر أكتوبر 2017 مقارنة بشهر سبتمبر 2017 حيث بلغ 107.64 بانخفاض قدره 16.3% وذلك لانخفاض كمية الانتاج بسبب انخفاض الطلب عليها.