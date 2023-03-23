الإحصاء: 76% هو أعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية والذي يحتفل به في الثالث والعشرون من شهر مارس من كل عام منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الجهاز في بيانه الصحفي أن الاحتفال هذا العام يقام تحت شعار ” مستقبل الطقس والمناخ والماء عبر الأجيال ” والذي يتماشى مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.

أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر

وبحسب البيان، من أهم مؤشرات الأرصاد الجوية بلوغ أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام2021 كان 43 درجة مئوية وذلك في شهر يوليو في محطة أسوان.

بينما لدرجة الحرارة الصغرى بلغ 33.6 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة حلوان.

كما سجلت محطة دمياط أعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام 2021 حيث بلغ 76 % وكان ذلك في شهر نوفمبر.

وأضاف البيان أن أعلى متوسط شهري لكمية الاشعاع الشمسي الكلى في مصر خــلال عـام2021 كــان فـي شهـر يونيو حيث بـلغ 30.9 ميجا جول/ م2 في محطة الغردقة، ثم 30.5 ميجا جول/ م2 وكان ذلك في محطة الخارجة. وفي محطة رصد الفرافرة 30.1 ميجا جول/ م2.

مصر في المركز الـ 21 في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2022

ويشير البيان إلى تحقيق مصر المركز رقم (21) في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2022 متقدمة بذلك عن جنوب أفريقيا التي حققت المركز 39 وعن تركيا التي حققت المركز 41، والولايات المتحدة الأمريكية والتي حققت المركز 55.

وفقا لبيانات كلأ من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف فان عدد حالات الوفاة حول العالم لأسباب بيئية تتعلق بتغير المناخ بلغ (13) مليون حالة، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين يتنفسون هواء ملوثا حول العالم (9) من كل (10) أشخاص.

و بلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالج المستخدمة في ري الغابات الشجرية 944 ألف متر مكعب / يوم في حين بلغت مساحة أراضي الغابات الشجرية المستفيدة 6.3 ألف فدان، وجاءت محافظة سوهاج على رأس محافظات الجمهورية من حيث تلك المساحة والتي بلغت 3 ألف فدان بنسبة بلغت 47.6% وذلك عام 2021.

ومؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) هو مؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ ويضم (64) دولة تمثل إجمالي انبعاثاتها أكثر من 90% من إجمالي انبعاثات العالم ويصدر عن منظمة البيئة والتنمية الألمانية جيرمان واتش (German Watch).