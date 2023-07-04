الإحصاء: 75.6% تراجعًا في صادرات الغاز الطبيعي و1.4% انخفاضًا في واردات القمح خلال أبريل

انخفضت قيمـة صادرات مصر بنسبــة 44.9 % حيـث بلغـت 3.03 مليـار دولار خـلال شهــر أبريل 2023 مقابــل 5.50 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلع وأهــمها: (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6%، فواكه طازجة بنسبة 58.8%، والبترول الخام بنسبــة 48.2%، وملابس جاهزة بنسبة 34.1%).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال أبريل 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 568.8%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 35.6 %، بصل طازج بنسبة 65.8%، منتجات ألبان بنسبة 1.4%).

عجز الميزان التجاري

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أبريل 2023 وبـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.33 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل 2023 مقابل 1.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 23.8%.

الواردات

انخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 27.4% حيـث بلغـــت 5.36 مليــار دولار خــــلال شهــر أبريل 2023 مقابـــل 7.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(قمح بنسبة 1.4%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 2.1%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 33.6%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 52.4%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: (منتجات البترول بنسبة 13.8%، ذرة بنسبـة 61.3%، الغاز الطبيعي بنسبة 16.6%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.2%).