«الإحصاء»: 75% تراجعًا في واردات مصر من السيارات خلال يوليو الماضى

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات مصر من السيارات بنسبة 75%، لتصل إلى 71 مليونا و230 ألف دولار خلال شهر يوليو الماضى، مقابل 287 مليونا و101 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

وانخفضت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 0.2%، إلى 20 مليونا و87 ألف دولار، مقابل 20 مليونا و126 ألف دولار.

وسجلت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض بنسبة 58%، نحو 9 ملايين و124 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 21 مليونا و754 ألف دولار فى نفس الشهر.

أما عن واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار فقد هبطت بنسبة 21.7% لتسجل نحو 42 مليونا و569 ألف دولار خلال يوليو الماضى، مقارنة بنحو 62 مليونا و497 ألف دولار مليون دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

%30 تراجعًا في واردات مصر من السيارات وقطع الغيار خلال 7 أشهر

تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار بنسبة 30%، لتصل إلى 2 مليار و217 مليونا و250 ألف دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 3 مليارات و178 مليونا و450 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 39%، لتسجل مليار و331 مليونا و989 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 2 مليار و192 مليونا و5 آلف دولار في نفس فترة المقارنة.

وسجلت واردات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها- تراجعًا- بنسبة 88.6% إلى 4 ملايين و652 ألف دولار، مقابل 40 مليونا و661 ألف دولار.

وهبطت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 16.5%، لتصل إلى 256 مليونا و360 ألف دولار، مقابل 306 مليونا و869 ألف دولار.

كما تراجعت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 11%، إلى 94 مليونا و526 ألف دولار، مقابل 106 مليونا و366 ألف دولار.

فى حين، سجلت واردات شحنات مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار – نموًا- بنسبة 1.9%، لتصل إلى 425 مليونا و385 ألف دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 416 مليونا و377 ألف دولار فى الفترة ذاتها من عام 2021.