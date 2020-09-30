«الإحصاء» : 74.3 سنة العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة في مصر عام 2020

بلغ عدد المسنين حوالي 7 ملايين مسن بنسبة 7.1٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 17.9٪ عام 2052

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء ، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر) الذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، ليكون يوما عالميا للمسنين، بهدف تسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهم القضايا التي تتعلق برعايتهم والخدمات المقدمة لهم وتأهيلهم.

من أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر)؛ بلوغ عدد المسنين حوالي 7 ملايين مسن بنسبة 7.1٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9٪ عام 2052.

بحسب بيان “الإحصاء”؛ بلغ عدد المسنين الذكور 3.5 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنين الإناث 3.5 مليون بنسبة 7.3% من إجمالي السكان الإناث.

وأضاف بيان “الإحصاء”، أنه ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة من 73.9سنة عام 2019 إلى 74.3سنة عام 2020 (73سنة للذكور، 75.5 سنة للإناث).

نسبة الأمية بين المسنين

وأشار إلى بلوغ نسبـــة الأميـــة بين المسنيـن 56.5٪ عام 2019 (43.8٪ ذكور، 70.6٪ إناث).

ارتفعت نسبة الحاصلين على مـــــؤهل جامــــعى فـأعلــى بين المسنين من 8.9٪ عام 2018 إلي 10.3٪ عــام 2019 (14.02٪ ذكور، 6.2٪ إناث).

وبلغ عدد المسنيـن المشتغـلين 1.1 ملـيـون مسن بنسبة 16.5٪ من إجمالي المسنين.

وفقا لبيان “الإحصاء”؛ تعد أعلي نسبة للمسنين العاملين فى نشـاط الزراعة والصيـد 50.5٪، ثم العاملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت 18.6% وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية.

ووفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2019 (بيانات أولية) ؛ بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.2٪ من إجمالي العقود.

وبلغـت نسبــة إشهادات الطلاق 9٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.

الوفيات بين المسنين

ووفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2019؛تمثل الوفيات بين المسنين 64.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2019.

وبلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 59.6٪ من إجمالي وفيات الذكور ، كما بلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 69.5٪ من إجمالي وفيات الإناث.

ووفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2019(بيانات أولية) ؛ بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 156 مؤسسة عام 2019 على مستوى الجمهورية.

كما بلغ عدد المنتفعين بها 3412 مسن.

ووفقاً لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017/2018 ؛ ارتفعت نسبة التدخين بين المسنين من 12.5٪ عام 2015 إلي 16.6% عام 2017/2018.