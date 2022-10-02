الإحصاء: 73.1% زيادة في الوحدات السكنية التي نفذتها الدولة في 2020/ 2021 باستثمارات 150 مليار جنيه

أصدر الجهاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء اليـوم الأحد بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للإسكان، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر سنوياً، ويهدف إلى إمكانية الحصول على سكن مناسب، وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما يهدف إلى تذكير العالم بالمسئولية المشتركة لتوفير سكن للأجيال المقبلة.

وأفادت الإحصاء، بأنه بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 336.3 ألف وحدة عام 2020/2021 باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه، مقابـل 194.2 ألف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات قدرهـا 79 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع في الوحدات قدرها 73.1% والاستثمارات قدرها 90.1%.

جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 169.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 50.3% يليــه الإسكـان المتوســط بعـــدد 123.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.8% ويليـه الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 17.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 5.1% , ثم الإسكان الفاخر بعدد 26.3 اًلف وحدة بنسبة قدرها 7.8% من الإجمالي العام عام2020/2021.

أولا : الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام )، تم تنفيذ عدد 166.5 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومي/العام/ أعمال عام) عام2020/2021 بنسبة 49.5% من الإجمالي العام مقابل 85 ألف وحدة عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 96% .

جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 104.7 ألف وحدة بنسبة 62.9% يليه الإسكان المتوسط بعدد 47.7ألف وحدة بنسبة 28.6% , ثم الإسكان الفاخر بعدد 14.1 الف وحدة بنسبة 8.5%من اجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام ).

جـاءت محافظــة القاهرة فى المرتبــة الاولــى بعـدد 70.6ألـف وحــدة بنسبـة 42.4 % يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 38.8 ألف وحدة بنسبة 23.3% ومحافظة اسيوط فى المرتبة الاخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.03% من إجمالي (القطاع الحكومى/العام/أعمال عام).

ثانيا : الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، تم تنفيذ عدد 169.8 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2020/2021 بنسبة 50.5% من الاجمالى العام مقابل 109.3 ألف وحدة عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 55.4 % .

جاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 64.4 ألف وحدة بنسبة 37.9% يلية الإسكان المتوسط بعدد 76.0 ألف وحدة بنسبة 44.8% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 17.1 ألف وحدة بنسبة 10.1% ثم الإسكان الفاخر بعدد 12.2 الف وحدة بنسبة 7.2% من إجمالي القطاع الخاص .

جــاءت محافظــة القاهرة فـى المرتبــة الاولــى بعــدد 42.4 ألف وحدة بنسبة 24.9% يليها محافظة المنوفية بعدد 25 ألف وحدة بنسبة 14.7% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 100 وحدة بنسبة قدرها 0.06 % من إجمالي القطاع الخاص .

مشروع الاسكان الاجتماعى ( المليون وحدة ) الذى بدأ تنفيذه عام ( 2013\2014 )، بلغ اجمالــى عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الإجتماعــى ( المليون وحدة ) 453.6 الف وحدة منفذ منهم 78.4 ألف وحدة عـام 2020/2021 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.3 ألف وحدة بنسبة 1.7٪ بإستثمارات قدرها 180.0 مليون جنيه ، مديريات الإسكان 12.2 ألف وحدة بنسبة 15.5٪ باستثمارات قدرها 1827.8 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 64.9 ألف وحدة بنسبة 82.8٪ باستثمارات قدرها 13389.2 مليون جنيه .

مشروع دار مصر ( الإسكان المتوسط ): الذى بدأ تنفيذه عام ( 2016\2017 )، بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 37.7 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهــم 9000 وحدة عام 2020/2021 ,كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة القاهرة الجديدة حيــث بلــغ 6096 وحـدة بنسبة 67.7٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 144 وحدة بنسبة 1.6٪ من الإجمالى.

مشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط ): ) الذى بدأ تنفيذه عام ( 2017\2018) ، بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط) 37.9 الف وحدة منفذ منهم 32.7 الف وحدة عام 2020/2021 , كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة السادس من اكتوبر حيث بلغ 14.4الف وحـدة بنسبة 44.1٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 576 وحدة بنسبة 1.8٪ من الإجمالي .

مشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط): الذى بدأ تنفيذه عام ( 2020\2021)، بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع الطابع الحديث ( الإسكان المتوسط) 6872 وحدة منفذ منهم 2496 وحدة عام 2020/2021 , كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة حدائق اكتوبر حيث بلغ 2496 وحـدة بنسبة 36.3 ٪ من الإجمالي .

مشروع جنه مصر (الإسكان الفاخر): الذى بدأ تنفيذه عام ( 2018\2019 )، بلغ عـدد الوحــدات المنفــذة بمشروع جنـــة مصر ( إسكان فاخر) 15 الف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهم 9480 وحــدة عام 2020/2021 ,كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة القاهرة الجديدة حيث بلغ 8184 وحـدة بنسبة 86.3٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة دمياط الجديدة حيث بلغ 120 وحدة بنسبة 1.3٪ من الإجمالى عام 2020/2021.

المشروعات التى تمت بالمدن الجديدة تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

فيما بلغ اجمـــالي عدد الوحــدات المنفذه 3921 وحدة بالعاصمة الإداريــة الجديــدة و المنصورة الجديــدة بإستثمارات قدرها 25 مليون جنيه, العلمين الجديدة جاري تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرها12.6مليون جنيه عام 2020/2021.

المصدر : نشرة الإسكان في مصر عام 2020/2021 .