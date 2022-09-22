الإحصاء : 7.9 مليون راكب منقولين جواً بالشركات الوطنية خلال عـام 2020 /2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2020 / 2021 وكشفت أن عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران الوطنية 20 مطاراً.
وأشارت أن عدد الطائرات المستخدمة في الشركـات الوطنية 160 طائــرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت 57,5 % بعدد طائرات 92 طائرة, بينما بلغت عدد الطائرات بالقطاع العام / الاعمال العام 68 طائرة بنسبة 42,5 %.
كما بلــغ إجمـالي الحركـة الدوليـة والمحليـــة لطـــــائرات ( الركاب، البضائع ) للشركــات الوطنيـــة بالمطـــارات 123,7 ألــف رحلة عـــــام 2020 / 2021 ،وكان للقطاع العام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 66,1 % بعدد رحلات 81,8 ألف رحلة، بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 41,9 ألف رحلة بنسبة 33,9٪.
وأفادت الإحصاء، بأن إجمــالي الحـركة الدوليــة والمحلية للركاب بالشركات الوطنية يقدر بـ 7,9 مليــون راكب عـام 2020 / 2021 ،وكــــان للقطاع العــــام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 55,1 % بعــدد ركاب 4,4 مليون راكب، بينما بلغ عدد الركاب 3,6 مليون راكــب بالقطاع الخاص بنسبة 44,9 ٪ .
فيما بلغت كمية البضائع المنقولة بواسطة الشركات الوطنية 109,6 ألف طن عام 2020 / 2021 وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 99,3 % بكمية بضائع 108,9 ألف طن، بينما بلغت كمية البضائع المنقولة للقطاع الخاص 0,7 ألف طن بنسبة 0,7 % من إجمالي البضائع المنقولة.
وأشارت الإحصاء إلى أن إجمــالي متوسط أعداد المشتغليــن بالشركــات الوطنيــة 34026 مشتغلاً عــام 2020 /2021 منهم 29970 مشتغل بالقطاع العام / الاعمال العام بنسبة 88,1 % ،بينما بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص 4056 مشتغل بنسبة 11,9 % من إجمالي المشتغلين.