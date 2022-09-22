الإحصاء : 7.9 مليون راكب منقولين جواً بالشركات الوطنية خلال عـام 2020 /2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2020 / 2021 وكشفت أن عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران ‏الوطنية 20 مطاراً.‏

وأشارت أن عدد الطائرات المستخدمة في الشركـات الوطنية 160 ‏طائــرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت 57,5 % بعدد طائرات 92 طائرة, بينما بلغت عدد الطائرات بالقطاع العام / الاعمال العام 68 طائرة بنسبة 42,5 %. ‏

‏كما بلــغ إجمـالي الحركـة الدوليـة والمحليـــة لطـــــائرات ( الركاب، البضائع ) للشركــات الوطنيـــة ‏بالمطـــارات 123,7 ألــف رحلة عـــــام 2020 / 2021 ،وكان للقطاع العام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 66,1 % بعدد رحلات 81,8 ‏ألف رحلة، بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 41,9 ألف ‏رحلة بنسبة 33,9٪.‏

وأفادت الإحصاء، بأن إجمــالي الحـركة الدوليــة والمحلية للركاب بالشركات الوطنية يقدر بـ 7,9 مليــون ‏راكب عـام 2020 / 2021 ،وكــــان للقطاع العــــام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 55,1 % بعــدد ركاب 4,4 مليون راكب، بينما بلغ عدد الركاب 3,6 مليون راكــب بالقطاع الخاص ‏بنسبة 44,9 ٪ .

فيما بلغت كمية البضائع المنقولة بواسطة الشركات الوطنية 109,6 ألف طن عام 2020 / 2021 وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 99,3 % بكمية بضائع 108,9 ألف طن، بينما بلغت كمية البضائع المنقولة للقطاع الخاص 0,7 ألف طن بنسبة 0,7 % من إجمالي البضائع المنقولة.

وأشارت الإحصاء إلى أن إجمــالي متوسط أعداد المشتغليــن بالشركــات الوطنيــة 34026 مشتغلاً عــام 2020 /2021 منهم 29970 مشتغل بالقطاع العام / الاعمال العام بنسبة 88,1 % ،بينما بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص 4056 مشتغل بنسبة 11,9 % من إجمالي المشتغلين.