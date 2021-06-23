الإحصاء: 7.9% معدل البطالة السنـوي عـام 2020

بلغ معدل المساهمة في قوة العمل 41.5% من إجمالي عدد السكـان ( 15 سنه فأكثـــر ) في العام الماضي مقابل 42.2 % في عام 2019 .

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2020 والذي أوضح أن معدل البطالة قد بلغ 7.9% وهو نفس المعدل في عام 2019.

ومن أهم المؤشرات بلوغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة) 15.0٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية مقابل 16.7% عام 2019 و بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.7% وبين الشباب الإناث 37.0% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2020 :

11.8 % معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ 19 سنة) مقابل 12.9٪ عام 2019 .

19.6 % معدل البطالة للفئة العمـرية ( 20ـ 24 سنة) مقابل 21.8٪ عام 2019 .

12.5 % معدل البطالة للفئة العمـرية ( 25ـ 29 سنة) مقابل 14.0٪ عام 2019 .

وبحسب بيان “الإحصاء”، بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا 19.4٪ من إجمالــي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2020 مقابل 22.8% عام 2019 حيث بلغ:

13.5 % معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 14.3% عام 2019 .

41.9 % معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 50.4% عام 2019 .

قـــوة العمل

وبلغ تقدير قـــوة العمل 28.458 مليون فرد عام 2020 (23.684 مليون فرد ذكور ، 4.774 مليون فرد من الاناث).

وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12.495 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 15.963 مليون فرد .

وبلغ عدد المتعطلين 2.259 مليون متعطل عام 2020 (1.413 مليون متعطل ذكور ، 846 ألف متعطل اناث ) مقابل 2.225 مليون متعطل عام 2019 بارتفاع قدره 34 ألف متعطل بنسبة 1.5%.



وبلغ معــدل البطالــة 7,9% عام 2020 وهو نفس المعدل في عام 2019، بلغ معدل البطالة بين الذكـور 6.0% عام 2020 مقابل 4.8 % عام 2019.



وسجل معدل البطـالة بين الإنـاث 17.7% عام 2020 مقابل 21.7% عام 2019.

وبلغ معدل البطالة في الحضر 11.4% مقابل 5.2% في الريف وذلك نتيجة توافر فرص عمل بصورة اكثر في الريف .



وبلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8.7% وبين ذكور الريف 3.9% بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 22.7% مقابل 12.6% بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث فى الانشطة الزراعية فى الريف .

وبلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 58.3 % من إجمالـــي المتـــعطلين، بينما كانت 31.3% فى عام 2019.

عدد المشتغلين



وبلغ تقدير المشتغلين 26.199مليون مشتغل عام 2020 (22.271 مليـــون مشتغـل ذكـور، 3.928مليون مشتغل اناث ) مقابل 26.123 مليون مشتغل عام 2019 (22.1133 مليـــون مشتغـل ذكـور ، 3.990 مليون مشتغله من الاناث ).

بينما بلغ تقدير المشــتغلين في الحضر11.067 مليون مشتغل ، 15.132 مليون مشتغل فى الريف .

بلغ عـدد المشتغلين بأجــر نقدي 19.032 ملــيون مشـتغل بنسبة 72.6% من إجمالي المشتغــلين مقابل 71.1% عام 2019 .

وبلغ عـدد أصحاب العمل ويديرونه 2.331 مليون صاحب عمـل بنسـبة 8.9% من إجمالي المشتغلين.

وبلــغ عدد المشتغلــين ممن يعمــلون لحسابــهم الخاص 3.470 مليـــون مشتغـــــل بنسبـــــة 13.2% مــــن إجمالي المشتغلين. بلـغ عدد الذين يعملون فى مشروع أسرى بدون أجر 1.366 مليـون مشتغـل بنسبـــة 5.2% من اجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك 5.325 ملـيون مشتغـل بنسبة 20.3%من إجمالي المشتغـلين.

بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة و التجزئة 3.793 مليون مشتغل بنسبه 14.5% من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 3.518 مليون مشتغل بنسبة 13.4 % من إجمالي المشتغلين.

بلغ عــدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3.410 مليون مشتغل بنسبة 13,0% من إجمالي المشتغلين .

يعد نشاط المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية اقل الأنشطة من حيث عـدد المشتغلين حيث بلغ عدد المشتغلين به 2100 مشتغل.





معدل المساهمة في قوة العمل

بلغ معدل المساهمة في قوة العمل 41.5% من إجمالي عدد السكـــان ( 15 سنه فأكثـــر ) مقابل 42.2 % في عام 2019 .

بلغ معدل المساهمة في قوة العمـل بين الذكور 67.4% عام 2020 بينما بلغ 67,3% في عــام 2019 .

بلغ معدل المساهمة في قوة العمـل بين الإنــــاث 14.3% عام 2020 ، بينما بلغ 15.6% في عـام 2019 مما يشير إلى أن معدل المساهمـة في قوة العــمل بين الذكور يمثل أكثر من ثلاثة أضعـاف مثيلاتها بين الإناث.

بلغ معدل المساهمة في قوة العمل في الحضر41,4% عام 2020 مقابل 41.5% في عام 2019 ، بينما بلغ فى الريف 41.6% عام 2020 مقابل 42.8 % عام 2019.



