الإحصاء: 7.6% نسبة سكان مصر من قارة أفريقيا

سمر السيدأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الأحد- تقريرًا، حول السكان في مصر والدول الأفريقية، في إطار الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقى لعام 2017، تحت شعار "حياة أفضل باستخدام إحصاءات اقتصادية دقيقة"، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.وأشار التقرير إلى

سمر السيد

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الأحد- تقريرًا، حول السكان في مصر والدول الأفريقية، في إطار الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقى لعام 2017، تحت شعار “حياة أفضل باستخدام إحصاءات اقتصادية دقيقة”، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

وأشار التقرير إلى أن عدد السكان في مصر والقارة الأفريقية والعالم بلغ عدد سكان العالم 7.5 مليارات نسمة، وبلغ إجمالى عدد سكان القارة الأفريقية 1.3 مليار نسمة، ويمثل هذا العدد 16.6٪ من إجمالى عدد السكان في دول العالم.

ووصل إجمالى عدد سكان مصر 94.8 مليون نسمة، ويمثل هذا العدد 1.3٪ من إجمالى سكان العالم، و7.6٪ من إجمالى عدد السكان في القارة الأفريقية.

وفيما يتعلق بالكثافة السكانية المأهولة فبلغت 532 نسمة لكل كم2 على مستوى العالم، وبلغت 534 نسمة في قارة أفريقيا، بينما بلغت 1216 نسمة في مصر.

وقال التقرير إن العمر المتوقع عند الميلاد في مصر يقترب مع مثيله في العالم، بينما ينخفض عنهما في أفريقيا.

وبلغ العمر المتوقع عند الميلاد على مستوى العالم 70 سنة للذكور، 74 سنة للإناث، وفى قارة أفريقيا 61 سنة للذكور، 64 سنة للإناث، وفي مصر 70.8 سنة للذكور 73.6 سنة للإناث.

وبلغت نسبة سكان الحضر 54 % من سكان العالم، بينما بلغت هذه النسبة لسكان قارة أفريقيا 41 %، وبلغت النسبة في مصر 42.3 % من إجمالى السكان.

كما بلغت نسبة السكان في الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) 26% على مستوى العالم، بينما بلغت في القارة الأفريقية 41 % مقابل 34% في مصر 2017.

وبلغت نسبة السكان في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) 9% على مستوى العالم، و3% في القارة الأفريقية، بينما بلغت 4 % في مصر.

ونسبة السكان في الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) بلغت أكبر من نسبة السكان في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) في مصر والقارة الأفريقية والعالم.

وبلغت نسبة السكان في الفئة العمرية ( 15 – 24 سنة ) 16 % على مستوى العالم، بينما بلغت في القارة الأفريقية 19 % مقابل 18.2% في مصر.

وعن معدلات المواليد، بلغت على مستوى العالم 20 مولودًا حى لكل 1000 نسمة من سكان العالم، وفي قارة أفريقيا 35 مولودًا حى لكل 1000 نسمة من سكان القارة الأفريقية، وفي مصر 28.6 مولود حى لكل 1000 من سكان مصر.

وبلغ معدل الوفيات على مستوى العالم 8 حالات وفاة لكل 1000 نسمة من سكان العالم، وفي قارة أفريقيا 9 حالات وفاة لكل 1000 نسمة، وفي مصر 6.1 حالات وفاة لكل 1000 من السكان.

وعن معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم بلغ 32 حالة وفاة لكل 1000 مولود حى، وفي قارة أفريقيا 51 حالة وفاة لكل 1000 مولود حى، وفي مصر 22 حالة وفاة لكل 1000 مولود حى.

وبلغ معدل الخصوبة الكلى على مستوى العالم 2.5 مولود لكل سيدة في الفئة العمرية (15 – 49 سنة).

وعن مـعدل الخصوبة الكلى في قارة أفريقيا 4.6 مولود لكل سيدة في الفئة العمــرية ( 15 – 49 سنة )، وفى مصر 3.5 مولود لكل سيدة في نفس الفئة العمرية.

وفيما يتعلق بمعدل خصوبة المراهقات في الفئة العمرية (15- 19 سنة) بـلغ على مستوى العالم 50 مولودًا حى لكل 1000 سيدة.

وبلغ معدل الخصوبة للمراهقات في قارة أفريقيا 108 مواليد حية لكل 1000 سيدة في الفئة العمرية (15 – 19 سنة).

كما بلغ معدل الخصوبة للمراهقات في مصر 56 مولودًا حى لكل 1000 سيدة في الفئة العمرية (15 – 19 سنة).