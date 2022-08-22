«الإحصاء» : 7.5% زيادة في مساحة الأراضي المستصلحة عام 2020/ 2021 مسجلة 87 ألف فدان

أصدر الجهــاز المركزي للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء اليوم الاثنين النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام 2020/ 2021.

وبحسب النشرة، بلغ إجمالي مســاحة الأراضي المستصلحة 87 ألــــف فــــدان عــام 2020/ 2021 مقابــل 81 ألف فـدان عام 2019/2020 بزيادة بلغـت نســبتهـا 7.5% ويرجــع إلـى زيـادة مســاحة الأراضــي المستصلحة.

بلغـت مساحة شركات القطاع الخاص 84.4 ألف فدان بنسبة 96.8%، يليها مساحة الأراضى بالجمعيات التعاونية 1.8 ألف فدان بنسبة 2%، ثم الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمساحة ألف فدان بنسبة 1.2%.

وبلغ إجمالي مســاحة الأراضي المستصلحة 87 ألــــف فــــدان عــام 2020/ 2021 مقابــل 81 ألف فـدان عام 2019/ 2020 بزيادة بلغـت نســبتهـا 7.5%، ويرجــع إلـى زيـادة مســاحة الأراضــي المستصلحة بشـركات القطـــاع الخاص هذا العام.

وأضافت النشرة أن مساحة شركات القطاع الخاص سجلت 84.4 ألف فدان بنسبة 96.8%، يليها مساحة الأراضى بالجمعيات التعاونية 1.8 ألف فدان بنسبة 2%، ثم الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمساحة ألف فدان.

فيما بلغت المساحة المزروعة بمشروع المليون ونصف فدان 140 ألف فدان عام 2020/ 2021 مقابل 115 ألف فدان عام 2019/ 2020 بنسبة زيادة قدرها 21.7% عن العام السابق،

بينما بلغت المســاحة المستصلحة 512 ألف فدان حتى عام 2020/ 2021، حيث احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 197 الف فدان بنسبة 38%،

تليها محافظة المنيا بمساحة 168 ألف فدان بنسبة 33%، ثم محافظـة الوادى الجـديد بمساحة 92 ألف فدان بنسبة 18%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 11%.

بلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة أغـنــام) من الأراضــي المستصلحـة 136 فدانًا عـام 2020/ 2021، مقـابــل 181 فدانًا عام 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 24.9% ويرجع ذلك إلى انخفاض إقبال الشركات على إقامة مشروعات الثروة الحيوانية.