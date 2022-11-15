«الإحصاء»: 7.4% معدل البطالة خلال الربع الثالث لعام 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو – سبتمبر) لعام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7,4% من إجمالي قـــوة العمـــل بارتفاع 0.2% عن الربع السابق من عام 2022.

أولاً: قـوة العـمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون)، 30,264 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2022.

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 30,264 مليون فرد مقابل 29,985 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9٪.

وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,400 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,864 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,321 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 4,943 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الإرتفاع الي إرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (180) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وإرتفاع المتعطلين بمقدار (99) ألف متعطل، ما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (279) ألف فرد.

ثانيًا: المتعـطلون

وسجل عدد المتعطلين 2,250 مليون متعطل بنسبة 7,4% من إجمالى قوة العمل (1,307مليون ذكور ،943 ألف إناث) مقــابـل 2,151 مليون متعطل فى الربع الثاني 2022 ارتفاع قـدره (99) ألف متعطل بنسـبة 4.6%، وبارتفاع قــدره (39) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,8٪.

المتعطلون طبقاً للنوع

5.2٪ معـدل البطالة بين الذكور ، 19,1٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2022.

بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 5.2٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 5.0٪ في الربع السابق مقابل 5,9٪ في الربع المماثل من العام السابق .

كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 19,1٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى ، بينما كان 17,5٪ في الربع السابق مقابل 15,3 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29سنة ) خلال الربع الحالى 61,9٪ مقابل 61,3٪ فى الربع السابق من أجمالي المتعطلين.

فيما بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة ) 61,9 ٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

7,2٪ لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 8,3٪ للذكور ، 5,7 ٪ للإناث) مقابل 7,1٪ فى الربع السابق (الذكور 8,4%و الإناث 5,5٪) .

30,0٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 27,7 ٪ للذكور ، 33,2 ٪ للإناث) مقابل 27,6٪ فى الربع السابق( الذكور26,7٪ و الإناث 28,9٪) .

24,7٪لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 25,0٪ للذكور، 24,3 ٪ للإناث) مقابل 26,6٪ فى الربع السابق ( الذكور 25,7٪ و الإناث 27,8٪) .

38,1٪ من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 – 64 سنة) حيث بلغت ( 39,1٪ للذكور ، 36,7 ٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 38,6٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 39,2 ٪ للذكور ، 37,8 ٪ للإناث).

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامه ( للحضر و الريف)

10,8٪ معـــدل البطالة فى الحـضر مقــابل 4,7٪ فى الريــف خلال الربع الثالث لعام 2022.

بلغ معدل البطالة في الحضر 10,8٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,6٪ فـــي الربــع الثاني من عام 2022 مقابل 11,4٪ في الربع المماثل من العام السابق.

معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,7٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4.5% في الربع الثاني من عام2022 مقابل 4,4 ٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

84,9٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثالث لعام 2022.

نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 84,9٪ في الربع الحالي مقابل 82.2 % في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي :

40,1٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 38,1٪ بالربع السابق و 39,8٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

44,8٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 44,1٪ بالـربع السابق و 40,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا :المشتــــــغلون

28,014 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2022، فيما بلغ عـدد المشتغلين 28,014 مليون فرد بينما كان 27,834 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0,6٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,950 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16,064 مليون مشتغل.

المشتغلون طبقاً للحالة العملية، 74,4٪ نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام2022.

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي20,840 مليون مشتغل ( 17,898 مليون ذكور ، 2,942 مليون إناث) بنسبة 74,4٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 73,6٪ في الربع السابق ،مقابل 71,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 836 ألف مشتغل ( 788 ألف مشتغل ذكور ، 48ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3,0٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3,2٪ في الربع السابق مقابل 3,8 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,205 مليون مشتغل ( 4,805 مليون مشتغل ذكور ، 400 ألف مشتغلة إناث) ، بنسبة 18,6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 18,3٪ في الربع السابق مقابل 19,4٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال – مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,133 مليون مشتغل (523 ألف مشتغل ذكور ، 610 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 4,0 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5,0٪ في الربع السابق مقابل 5,3 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

رابعاً :المساهمة فى النشاط الاقتصادي

42,7٪ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2022.

بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 42,7 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 42,6 ٪ خلال الربع الثاني من عام2022 مقابل 43,7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,6٪ مقابل 69,0٪ فى الربع السابق مقابل 70,9٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 14,3٪ بينما كان 15.0% في الربع السابق مقابل 15,4 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق).

بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 42,7٪ ، فى الريف 42,7٪) بينما كان ( في الحضر 42,4٪، في الريف 42,8٪) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 43,4 ٪ ، في الريف 43,9 ٪) في الربع المماثل من العام السابق .

سجلت الفئة العمرية ( 40 – 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 58,6٪ .

أهم الأنشطة الإقتصادية التى تحول اليهاأكبر عدد من المشتغلين،

نشاط التشيد و البناء (239 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

نشاط تجارة الجملة و التجزئة ( 131 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

نشاط الغذاء و الأقامة (92 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2022

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,091 مليون مشتغـــل ( 4,465 مليون ذكور ، 626ألف إناث) بنسبة 18,2٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية. بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,325 مليون مشتغل (3,747 مليون ذكور ، 578 الف إناث ) بنسبة 15,4٪ من اجمالي المشتغلين . كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط التشييد والبناء 3,912 مليون مشتغل ( 3,874 مليون ذكور،38 ألف إناث) بنسبة 14,0٪ من إجمالي المشتغلين. بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3,486مليون مشتغل (3,223مليون ذكور ,263 ألف إناث ) بنسبة 12,4٪ من اجمالي المشتغلين.

بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2,594 مليون مشتغل (2,562 مليون ذكور ،32 الف إناث) بنسبة 9,3٪ من إجمالي المشتغلين