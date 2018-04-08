الإحصاء: 7٪ ارتفاعا في صادرات يناير الماضي

سمر السيد: أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2018 وقد سجلت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى فيه نحو 3.62 مليــار دولار مقابل 3.48 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق 2017 بنسبــة…

سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2018 وقد سجلت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى فيه نحو 3.62 مليــار دولار مقابل 3.48 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق 2017 بنسبــة إرتفاع قدرها 4.0٪.

ووفق البيان الصحفى الصادر عن “الإحصاء”، ارتفعت قيمة الصــادرات بنسبــــة 7.0 ٪ لتبلغ 2.15 مليــار دولار خـلال شهــر يناير 2018 مقابل 2.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات بترول بنسبه 174.9٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 31.4٪، منتجات ألبان بنسبة 9.7 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 5.7٪).

وانخفضت صـادرات بعض السلع وأهمها (أسمدة بنسبة 35.5٪، البترول الخام بنسبة 18.6 ٪، برتقال طازج بنسبة 7.9٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 4.8٪ خــلال الفترة الزمنية السابق ذكرها.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 5.1٪ وبلغـت 5.77 مليار دولار خـلال شهر يناير 2018 مقابل 5.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها البترول الخام بنسبة 160.3٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 34.8٪، قمح بنسبة 20.2٪، لدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 19.0٪.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير الماضى، مقابل نفس الشهر من العام السابق وأهــمها منتجات البترول بنسبة 10.2٪, زيوت مكرره بنسبة 8.8٪، ذرة بنسبة 3.2٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 2.7٪.