استثمار

الإحصاء : 68.7% ارتفاعًا في قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر في 2019/ 2020

بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 107,7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019
سمر السيد 9:58 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21 9:58 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين لتسجل 513.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 177.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 188.8%.

وبحسب بيانات “الإحصاء”، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للبحرين مسجلة  189 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 37.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 399.9%.

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وارتفعت قيمة الواردات المصرية من البحرين لتسجل 324.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 131.7%.

وسجلت قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر 324 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 مقابل 192,1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 68,7 %.

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وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 107,7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 94,6 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 13,9%.

بينما بلغت قيمة تحويلات البحرينيين العاملين في مصر 3.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 100.8%.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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