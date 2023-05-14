الإحصاء: 67.3% تراجعًا في واردات مصر من الجمبري فبراير الماضي (جراف)

تراجعت واردات مصر من الجمبري بنسبة 67.3% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، مسجلة نحو 6.810 مليون دولار مقابل 20.817 مليونًا.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حصلت “المال” على نسخة منها، أن هناك انخفاضا أيضًا في الواردات من التونة المحضرة أو المحفوظة كاملة أو مقطعة بنسبة 53.4%، إذ سجلت نحو 10.909 مليون دولار في فبراير الماضى مقارنة بـ 23.423 مليونًا في ذات الشهر من عام 2022.

وكانت وزارة الزراعة، أفادت في تقرير لها بأن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ نحو 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85%، فضلاً عن أن الدولة تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي.

كما تحتل مصر أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي على أن تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانيات مصر في هذا الشأن، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفائض للتصدير، خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس والديبة.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الثروة السمكية وتطوير البحيرات تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن محاور العمل تتمثل في تطوير البحيرات والمفرخات السمكية والاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وحصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها وتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط المحددة وفي المناطق المتاح فيها ذلك، مع ضرورة وجود آليات واضحة للرقابة والحوكمة والمتابعة.

وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية حتى تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة، مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وآليات الرقابة فى فترات وقف الصيد.

ووجه وزير الزراعة بضرورة تنفيذ القانون وأجهزة التتبع ومنع الصيد الجائر وكذلك استيفاء ملاحظات الاتحاد الأوروبى المرتبطة بالتصدير والاهتمام بالعمالة وتدريبها والقيام بكل المهام طبقا للقانون الجديد، كما وجه بضرورة دراسة الأسواق الخارجية من أجل التوسع في إنتاج احتياجاتها من أصناف الأسماك المختلفة.