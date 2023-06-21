الإحصاء: 61% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لفرنسا خلال 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 61%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2022، وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 766.6 مليون دولار.

وأسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار، منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122.3 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2022، حبوب بقيمة 582 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار.

وآلات وأجهزة كهربائية وأجهزة ألية بقيمة 232 مليون دولار، سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار، ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 276.2 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 126.1مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%.

بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%

وسجل عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان فرنسا 64.6 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة فرنسا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 388 ألف مصري حتى نهاية 2021.