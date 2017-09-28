الإحصاء: 6.9% نسبة المسنين في مصر

سمر السيد أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر)، وفقا لتقديرات السكان في 1 يوليو 2017، وبلغ عـدد المسنين 6.4 ملايين مسن منهم (3.15 ملايين ذكور، و3.21 ملايين إناث) بنسبة 6.9% من إجمالي السكان (6.7٪ ذكو



سمر السيد



أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر)، وفقا لتقديرات السكان في 1 يوليو 2017، وبلغ عـدد المسنين 6.4 ملايين مسن منهم (3.15 ملايين ذكور، و3.21 ملايين إناث) بنسبة 6.9% من إجمالي السكان (6.7٪ ذكور، و7.1٪ إناث) ومــن المتوقــع ارتفاع هــذه النسبة إلى 11.5 % عام 2031.

وبلــغ توقــع البــقاء على قيـــد الحيــاة عند الميـــلاد للأفـراد في هذه الفئــة العمرية طبــقًا للنـوع 70.8 سنة للذكور، و73.6 سنة للإناث.

وفقًا لبيانات مسح القوى العاملة عام 2016، فقد انخفضت نـسبـة الأمية بين المسنــيـن من 59.4٪ من إجمالي المسنين عام 2015 إلى 57.1٪ عام 2016 (43.1٪ ذكور، و72.4٪ إناث)، وبلغت نسبة المسنين الحاصلين على مـــــؤهل جامــــعي فـأعلى 8.4٪ (12٪ ذكور، 4.4٪ إناث) من إجمالي المسنين.

وأوضح التقرير أن عدد المسنيـن المشتغـلين 1.3 ملـيـون مسن بنسبة 19،9٪ من إجمالي المسنين، منهم 56.9٪ يعملون في نشـاط الزراعة والصيـد، و14.7٪ يعملون في نشـاط تجارة الجملة والتجزئة، و4.3٪ يعملون في نشاط النقل والتخزين.

وقال التقرير إنه وفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2016، بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 1.9٪ من إجمالي العقود، بينما بلغت نسبة اشهادات الطلاق 8.9٪ من إجمالي الإشهادات.

ووفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2016، أشار التقرير إلى أن نسبة الوفيات بين المســــنين 61.8٪ من إجمالي الوفيــــات (57.3٪ ذكور، و67.3٪ إناث).

ووفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2015، فلقد انخفض عدد مؤسسات رعاية المسنين من 170 مؤسسة عام 2014 إلى 168 مؤسسة عام 2015 على مستوى الجمهورية، بينما ارتفع المنتفعين بالخدمة من 3180 مسن عام 2014 إلى 3961 مسنا عام 2015.

وفقًا لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك عام 2015، ارتفعت نسبة المسنين المدخنين من 11.2٪ عام 2012 /2013 إلى 12.5٪ من إجمالي المدخنين عام 2015.

يذكر أن هذا اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من أكتوبر من كل عام بهدف تسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في المجتمع ، والتجاوب مع الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه شيخوخة السكان وتعزيز بناء مجتمع لجميع الأجيال.