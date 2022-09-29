الإحصاء: 6.6% نسبة المسنين من إجمالي السكان 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر)، حيث يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة في اجتمـاعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، بهدف تسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهـم القضايـا التـي تتعلـق باحتياجاتهـم والخدمـات المقدمـة لهـم. ويتـم الاحتفـال هـذا العـام تحـت شعـار ” مرونة المسنين في عالم متغير”.

وأفادت الإحصاء، بأن الشيخوخة هي حقيقة بيولوجية تحدث خارج نطاق التحكم البشري وبالطبع يختلف تعريفها من مجتمع لآخر ففي معظم الدول يعتبر العمر مؤشرًا على الشيخوخة حيث يعتبر العمر من (60-65) عامًا هو عمر التقاعد وبداية الشيخوخة وفي عدة مناطق أخرى لا يؤخذ العمر بعين الاعتبار لتحديد شيخوخة الشخص، فهناك عوامل أخرى تحدد سن التقاعد مثل: القدرة على أداء الأعمال أي أن الشيخوخة تبدأ عند عدم قدرة الشخص على المشاركة بشكل فعال في المجتمع.

ووفقآ لإحصاءات الأمم المتحدة فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في العمر من (60-65) عامًا في جميع أنحاء العالم خلال العقود الثلاثة المقبلة ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص عام 2050 وسيعيش 80٪ منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

المسنين في الدستور المصري

تحرص الدولة دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وتجلي ذلك من خلال نص المادة (83 من الدستور المصري 2014 والتي تنص على ” تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديآ واجتماعيا وثقافيا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة إحتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين”.

أولا: وفقا لتقديرات السكان في 1/7/2022، العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة 69.7 سنة للذكور، 74.1 سنة للإناث في مصر عام 2022.

بلغ عدد المسنين 6.9 مليون مسن بنسبة 6.6٪ من إجمالي السكان عام 2022، فيما بلغ عدد المسنين الذكور 3.7 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 3.2مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث.

توقع البقاء على قيد الحياة 69.7سنة للذكور،74.1 سنة للإناث (طبقا لأحدث البيانات).

عدد المسنيـن (60 سنة فأكثر) المشتغـلين1.1 ملـيـون مسن بنسبة 16.6٪ من إجمالي المسنين، كما بلـغت نسبــة الأميـة بين المسنيـن 54.9٪ عـام 2021 (40.4٪ من إجمالي ذكور المسنين، 69.9٪ من إجمالي إنـاث المسنين) ، بينما كانت النسبـة للحاصليـن على مـؤهل جامعى فـأعلى بيـن المسنين 10.4% عــام 2021 (14.4٪ من إجمالي ذكور المسنين، 6.3٪ من إجمالي إناث المسنين).

وبلغ عدد المسنيـن المشتغـلين 1.1ملـيـون مسن بنسبة 16.6٪ من إجمالي المسنين، و 48.6% من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.0% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

وبلغت عدد مؤسسات رعاية المسنين (60 سنة فأكثر) 167 مؤسسة عام 2021 على مستوى الجمهورية.

أما عدد مؤسسات رعاية المسنين فقد بلغ 167 مؤسسة عام 2021 على مستوى الجمهورية وعدد المنتفعين بها 2812 مسن، بينما بلغ عدد الأندية للمسنين 172 نادي وعدد المنتفعين بها 26075 مسن.

توفر وزارة التضامن الاجتماعي معاشآ للأسر التي يرأسها مسنين والتي تبلغ 6472 أسرة، وتبلغ قيمة المعاش لتلك الأسر حوالي 37 مليون جنيها، ووصلت نسبة عقود الزواج بين المسنين (60 سنة فأكثر) أقل من نسبة إشهادات الطلاق.

فيما بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.2٪ من إجمالي العقود، وبلغــت نسبــة إشهادات الطلاق للمسنين 9.8٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.