الإحصاء: 6.56% ارتفاعًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيو الماضي

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء ، اليـــوم الأحد ، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2022.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقًا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)، وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 119.38 خلال شهر يونيو 2022 (أولـى) مقابل 119.38 خلال شهر مايو 2022 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 6.56٪.

و ألقى الضوء على الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا، مشيرًا إلى أن الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات بلـغ 474.07 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022 حيث بلغ 365.90 بارتفاع قدره 29.56٪ وذلك لزيادة الإنتاج في موسم الصيف.

كما بلـــغ الرقـم القيـاســي لصناعــة الأجهزة الكهربائية 141.01 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022 حيث بلغ 122.04 بارتفاع قدره 15.54٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً ، قال إن الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية بلغ 99.41 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022 حيث بلغ 104.46 بنسبة انخفاض قدرها 4.83٪ وذلك لتوافر المخزون.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الفلزات القاعدية 67.83 خلال شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر مايو 2022 حيث بلغ 71.74 بانخفاض قدره 5.45٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.