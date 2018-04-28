الإحصاء: 56% من إصابات العمل في نشاط الصناعات التحويلية

المال - خاصأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانًا صحفيًا، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، الذي يحتفل به في 28 إبريل، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، وأقرته منظمة العمل الدولية اعتبارًا من عام 2003، تخليدً

المال – خاص

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانًا صحفيًا، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، الذي يحتفل به في 28 إبريل، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، وأقرته منظمة العمل الدولية اعتبارًا من عام 2003، تخليدًا لذكرى العاملين الذين فقدوا حياتهم جراء الحوادث والذين أصيبوا إصابات مهنية.

ويأتي ذلك تأكيدًا لأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، لتوفير بيئة العمل الصحية، يجرى احتفال هذا العام تحت شعار (البيانات الدقيقة تساهم في إنقاذ الأرواح).

ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل 13620 عام 2016، مقابل 15911 عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 14.4%.

عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 2082 حالة عام 2016 مقابل 2680 عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 22.3%.

عدد حالات إصابات العمل بالقطاع العام/ الأعمال العام 6515 حالة عام 2016 مقابل 10224، عام 2015 بنسبة نقص انخفاض 36.3%.

عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الخاص (50 عاملا فأكثر) والقطاع الاستثماري 5023 حالة عام 2016 مقابل 3007 عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 67.04%.

بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 12672 حالة بنسبة 93٪ مقابل 948 حالة للإناث بنسبة 7% من إجمالي عدد الحالات عام 2016.

استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 56%، يليه نشاط النقل والتخزين بنسبة 10% من إجمالي عدد الحالات عام 2016.

وبلغت أعلى نسبة لحالات إصابات العمل في مهنة الفنيين ومساعدي الإخصائيين 39.3% يليها مهنة عمال تشغيل المصانع ومشغلي الماكينات وعمال الإنتاج بنسبة 17.9% من إجمالي عدد الحالات عام 2016.

وبلغت أعلى نسبة لحالات إصابات العمل في (سقوط الأشخاص) 31.9%، يليها (الخطأ أو التصادم بأشياء).

وبلغت نسب حالات الشفاء دون عجز 82% من إجمالي عدد الحالات عام 2016، وبلغ نسب حالات تحت العلاج 15.5% من إجمالي عدد الحالات عام 2016.

ونسب حالات شفاء بعجز 2% من إجمالي عدد الحالات عام 2016، وبلغ نسب حالات الوفاة 0.5% من إجمالي عدد الحالات عام 2016 بنسبة 24.1% من إجمالي عدد الحالات.