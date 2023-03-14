الإحصاء: 54% انخفاضا في قيمة عجز الميزان التجاري ديسمبر الماضي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2022 وقد بلغــت قيمة العجز في الميزان التجاري 1.93 مليــار دولار خـــلال شهر ديسمبر 2022 مقابل 4.20 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 54.0%.

من أهم المؤشرات مايلى:

الصــــادرات، انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة 2.7٪ حيـث بلغـت 4.18 مليـار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2022 مقابــل 4.29 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق.

ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(ملابس جاهزة بنسبة 4.8 ٪، منتجات البترول بنسبة 41.2%، البترول الخام بنسبــة 45.1%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 31.4%).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (الغاز الطبيعي والمسال بنسبـة 47.3 ٪، فواكه طازجة بنسبة 25.7 ٪، أسمدة بنسبة 83.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 22.9 %).

الواردات

انخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 28.0 ٪ حيـث بلغـــت 6.11 مليــار دولار خــــلال شهــر ديسمبر 2022 مقابـــل 8.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبــة 7.2 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــه 16.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 48.8 %، قمح بنسبة 28.4%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: (الغاز الطبيعي بنسبة 82.5 %، خشب ومصنوعاته بنسبـة 8.5 ٪، أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 16.2%، تقاوي وبذور للبذار بنسبـة 9.3 ٪).