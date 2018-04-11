الإحصاء: 5.7% زيادة في كمية المياه النقية المنتجة

– 1.1% ارتفاعًا فى نصيب الفرد.. و3.7% زيادة فى الفاقد

سمر السيد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى 2016/2017، وأهم مؤشراتها ما يلى:

بلغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 9.8 مليـار م3 عـام 2016/2017، مقابل 9.3 مليار م3 عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 5.7%.

كما وصل عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية ( نهر النيل ) 1073 محطة بكمية إنتاج قدرها 8.8 مليار م3 عـام 2016/2017.

وعدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 1613 محطة بكمية إنتاج، قدرها مليار م3 عام 2016/2017.

وسجل عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 47 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.03مليار م3 عام 2016/2017.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 103.2م3 عام 2016/2017، مقابل 102.1م3 عام 2015/2016 بنسبه زيادة قدرها 1.1%.

وبلغـت كميـة الفاقــد مــن الميـاه 2.8 مليار م3 عـام 2016/2017 مقابـل 2.7 مليـار م3 عـام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 3.7%.

وسجلت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 97.9%، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناة السويس 94%، بلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 95.9%، و94% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناه السويس.

أما إجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج بلغ 416 محطة عام 2016/2017، مقابل 388 محطة عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 7.2%.

وسجل إجمالى كمية الصـرف المعالــج 4.3 مليار م3 عام 2016/2017، مقابل 3.8 مليار م3 عـام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 12%.