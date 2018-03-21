الإحصاء: 5.4 % زيادة فى كمية المياه المنتجة عام 2016/2017

سمر السيد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه، والذى يحتفل به يوم 22 مارس مــن كل عام والذى أقرتــه الجمعية العامة للأمم المتحــدة منــذ عام 1992. ووفقاً للجهاز، يعتبر نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه فى مصر حيث تبلغ ح

سمر السيد



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه، والذى يحتفل به يوم 22 مارس مــن كل عام والذى أقرتــه الجمعية العامة للأمم المتحــدة منــذ عام 1992.

ووفقاً للجهاز، يعتبر نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه فى مصر حيث تبلغ حصتها منه 55.5مليار م3 تمثل 72.8٪ من جملة الموارد المائية عام2015/ 2016.

بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وكذا مياه الصرف الزراعى والصحى التى تم تدويرها وميـــاه البحــــر المحــلاه بنحــو 20.75مليــار م3 مقابل 20.9مليار م 3 عام 2014/2015 بانخفاض قدره 0.7% .

وبلغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 9.8 مليار م3 عام 2016/2017 مقابل9.3 مليار م3 عام 2015/2016 بزيادة بلغت نسبتها 5.4%.

وأضاف بيان الجهاز أن إجمالى كمية المياه النقية المنتجة سجل نحو 9.8 مليار م3 عام 2016/2017 مقابل9.3 مليار م3 العام المالى السابق عليه بزيادة بلغت نسبتها 5.4% .

وبلغت إجمالى كمية المياه النقية المباعة نحو 7.1مليار م 3 عام2016/2017 مقابل5.8مليار م3 العام المالى السابق عليه بزيادة بلغت نسبتها 22.4٪ .