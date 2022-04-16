الإحصاء: 5.232 مليون المشتغلون في نشاط الزراعة وصيد الأسماك خلال عام 2021

بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك العام الماضي نحو 5,232 ملـيون مشتغـل بنسبة 19,2٪ من إجمالي المشتغـلين مقابل 5,325 مليون مشتغل فى عام 2020 .

وبحسب النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة لعام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ؛ بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة و التجزئة 4,077 مليون مشتغل بنسبه 15,0٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3,793 مليون مشتغل فى عام 2020 .

وبلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 3,738 مليون مشتغل بنسبة 13,8٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3,518 مليون مشتغل فى عام 2020.

وسجل عــدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,414 مليون مشتغل بنسبة 12,6٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3,410 مليون مشتغل فى عام 2020 .

وأظهرت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة لعام 2021، أن معدل البطالة انخفض بنسبة 0,5٪ مقارنة بعام 2020، وسجل 7,4٪.

وأوضحت مؤشرات النشرة التي أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15ـ 29 سنة بلغ 15 ٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية، بدون تغيير عن عام 2020، وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10,8٪ وبين الشباب الإناث 35,9٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2021.

معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ 19 سنة)



وقالت إن معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ 19 سنة) بلغ 12 % مرتغعا من 11,8٪ عام 2020، وبلغ معدل البطالة البطالة للفئة العمـرية (20ـ 24 سنة) 19,7٪ مرتفعا من 19,6٪، في حين بلغ معدل البطالة للفئة العمـرية (25ـ 29 سنة) 12,1٪ مقابل 12,5٪.



وبلغ معدل البطالة بين حملة المؤهلات من الشباب (15- 29 سنة) 19,8 ٪، حيث سجل معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 19,8٪ من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2021 مقابل 19,4٪ عام 2020 حيث بلغ 14,2٪ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 13,5٪ عام 2020، و41,2٪ معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 41,9٪.

وبخصوص قوة العمل، فقد بلغت 29,358 مليـــــــــون فـــــــرد عام 2021 بواقع 24,296 مليون فرد ذكور، 5,062 مليون فرد من الاناث، مقابل 28,458 مليون فرد عام 2020 بواقع 23,684 مليون فرد ذكور، 4,774 مليون فرد من الاناث، بنسبة زيادة 3,2٪ عن عام 2020.

وسجلت قوة العمل فى الحضر 13,109 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 16,249 مليون فرد.

عدد المتعطلين



وبشأن المتعطلين، فقد بلغ عددهم 2,170 مليــــــــون متعطل عام 2021 بواقع 1,359 مليون متعطل ذكور، 811 ألف متعطل اناث، مقابل 2,259 مليون متعطل عام 2020 بإنخفاض قدره 89 ألف متعطل بنسبة 3,9٪.

وسجل معدل البطالـــــــــة بيـــــن الذكور 5,6 %، عام 2021 مقابل 6,0 % عام 2020، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 16 % قابل 17,7٪.



وعن معدل البطالة في الحضر والريف، فقد بلغ معدل البطالة في الحضر 11,2٪ مقابل 4,3٪ في الريف، وذلك نتيجة توافر فرص عمل بصورة اكثر في الريف، وبلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8,7٪ وبين ذكور الريف 3,2٪ بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 21,0٪ مقابل 10,7٪ بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث فى الانشطة الزراعية فى الريف.



وأشارت نتائـج بحـث الـقوى العاملة، إلى أن نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل بلغت 52,5٪ من إجمالـــي المتـــعطلين، بينما كانت 58,3٪ فى عام 2020.

أما عدد المشتغلين فقد بلغ 27,188 مليـون مشتغــــــل عام 2021 بواقع 22,937 مليون مشتغل ذكور، 4,251 مليون مشتغل اناث، مقابل 26,199 مليون مشتغل عام 2020 بواقع 22,271 مليـــون مشتغـل ذكـور، 3,928 مليون مشتغله من الاناث، بنسبة زيادة 3,7٪ عن عام 2020.