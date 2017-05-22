الإحصاء: 48.6% زيادة في أعداد السائحين عن شهر مارس الماضي

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن عـدد السائحيــن الوافدين من كـــــافة دول العـــــالم سجل نحو 654.9 ألـــف سـائـــح خـلال شهـــر مارس الماضى مقابل 440.7 ألف سائح خلال شهر مارس 2016 بنسبة زيادة قدرها 48.6%، وسجلت منطقة أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفاداً للسائحين بنسبة 31.9٪ وكانت المانيا أكـثر الدول إيفادا بنسبــة 43.9٪, وفى المرتبــة الثانيــة الشرق الأوسط بنسبة 24.6٪ وكانت السعودية أكثر الـــدول إيفـــادا بنسبة 37.6٪, وفى المرتبة الثالثة أوروبا الشرقية بنسبـــة 21.6٪ وكانت أوكرانيا أكثر الدول إيفادا بنسبة 56.3 ٪.

وأضاف الجهاز فى بيان اليوم الإثنين، أن نسبة السائحين الوافدين من باقي دول العالم (الأمريكتين – أفريقيا – شرق اّسيا والباسفيك وجنوب اّسيا – دول أخرى) بلغت نسبة 21.9%، وبلـغ عدد السائحين الوافدين من الدول العربية 197.9 ألف سائح خلال شهر مارس الماضى مقابل 151.2 ألف سائح خلال شهر مارس 2016 بنسبة زيادة قدرها 30.9%، وبلـغ عـدد السائحين المغادريـن 598.2 ألف سائـح مقابل 404.3 ألف سائح خلال شهر مارس 2016 بنسبة زيادة قدرها 48.0%.

كما بلـغ عدد الليالـي السياحية التــى قضاهـا السائحون المغـادرون 5.4 مليون ليلة خـلال شهر مارس 2017 مقابل 2.5 مليون ليلـــة خـلال شهــر مارس 2016 بنسبة زيادة قدرها 119.1%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر فى عدد الليالى السياحية بنسبة 38.9% وكانت ألمانيا أكثر الدول بنسبة 48.0% من إجمالي عدد الليالي السياحية لأوروبا الغربية، أما بالنسبــة للشـــرق الاوســـط بلغت نسبتها 25.3% وكانت ليبيــا اكثر الدول بنسبة 28.4% من إجمالى عدد الليالى السياحية للشرق الأوسط.

كما بلغت النسبة فى أوروبا الشرقية 17.8% وكانت أوكرانيا أكثر الدول بنسبة 60.3% من إجمالي عدد الليالي السياحية لأوروبا الشرقية، وبلـغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين المغادرين من الـدول العربيـه 1.7مليون ليلة خـــــلال شهر مارس 2017 مقابل 983.6 ألف ليلة خلال شهر مارس 2016 بنسبة زيادة قدرها 73.3%.

وبلغ متوسط مدة إقامة السائح المغادر 9.1 ليلة خلال شهر مارس 2017 مقابل 6.1 ليلة خلال نفس الشهر لعام 2016.