الإحصاء: 45% من المصريين يلقون القمامة فى الشارع

متابعات: أفاد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بأن 44.8% من الأسر المصرية تتخلص من القمامة عبر إلقائها فى الشارع بطريقة عشوائية، مقابل 55.2% تتخلص منها بطريقة آمنة من خلال شركات النظافة، أو جامعى القمامة، أو إلقائها فى صناديق القمامة. وذكر الجهاز، فى تقرير أصدره عن الظاهرة، أن نسبة التخل

متابعات:

أفاد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بأن 44.8% من الأسر المصرية تتخلص من القمامة عبر إلقائها فى الشارع بطريقة عشوائية، مقابل 55.2% تتخلص منها بطريقة آمنة من خلال شركات النظافة، أو جامعى القمامة، أو إلقائها فى صناديق القمامة.





وذكر الجهاز، فى تقرير أصدره عن الظاهرة، أن نسبة التخلص الآمن من القمامة فى المناطق الحضرية تصل إلى 76.9% من الأسر، مقابل 36.9% من الأسر فى الريف، بينما تصل نسبة التخلص من القمامة بطرق غير آمنة فى الحضر إلى 23.1% مقابل 63.1 % فى الريف.

وعلق الدكتور مجدى علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، على هذا الأمر، بقوله إن مصر تنتج مخلفات منازل ومصانع ومستشفيات فى المدن والقرى تصل إلى 72 مليون طن يومياً، وأن الإمكانيات المحدودة فى جمعها وراء تراكمها فى الشوارع رغم إمكانية الاستفادة منها إذا خضعت لعمليات تدوير، مشيراً إلى أن قدرة الحكومة على جمع القمامة لا تتجاوز 60%، لافتاً إلى أنه سبق تخصيص 5 آلاف فدان لصالح وزارة البيئة فى 5 مواقع مختلفة لإقامة مجمعات لتدوير القمامة، لكن لم تتم الاستفادة منها حتى الآن.

ودعا إلى تأسيس شركة قابضة للنظافة تضم كافة الجهات الحكومية المسؤولة عن جمع القمامة وإدارتها بأسلوب القطاع الخاص، لأن الهيئات الحكومية لم تنجح فى حل المشكلة.