الإحصاء: 434 مليار جنيه قيمة الأصول الثابتة في 2016

- 19.2% زيادة قيمة رأس المال المستثمر بشركات القطاع الخاص المال - خاص أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الأصول الثابتة بلغت 434.2 مليار جنيه عام 2016، مقابل 376.7 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 15.2% تركزت في قطاع الصناعات التحويلية خاصة نشاط صناعة الفلزات القاعدية. وأ

– 19.2% زيادة قيمة رأس المال المستثمر بشركات القطاع الخاص





المال – خاص

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الأصول الثابتة بلغت 434.2 مليار جنيه عام 2016، مقابل 376.7 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 15.2% تركزت في قطاع الصناعات التحويلية خاصة نشاط صناعة الفلزات القاعدية.

وأضاف الجهاز، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن قيمة رأس المال المستثمر بلغت 674.7 مليار جنيه عام 2016 مقابل 565.8 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 19.2% تركزت في قطاع الصناعات التحويلية، خاصة نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية وقطاع المعلومات والاتصالات، خاصة نشاط الاتصالات.

وأوضح البيان، أن قيمة الأرياح المحققة بلغت 40.6 مليار جنيه عام 2016، مقابل 30.4 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 33.6%، تركزت في قطاع الصناعات التحويلية، خاصة نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية وقطاع المعلومات والاتصالات.

وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 52.5 مليار جنيه عام 2016 مقابل 47.7 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 10.1% تركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية، خاصة نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية.

وإيرادات النشاط الجاري بلغت 367.7 مليار جنيه عام 2016 مقابل 316.3 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 16.2%، تركزت في قطاع الصناعات التحويلية، خاصة نشاط صناعة الفلزات القاعدية وقطاع المعلومات والاتصالات.